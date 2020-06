Kamerleden Martijn van Helvert en Bram van Ojik willen naar Tibet

Tijdens een rondetafelgesprek voor Tibet Talks Europe zeiden Kamerleden Martijn van Helvert (CDA) en Bram van Ojik (Groen Links) dat zij zelf naar Tibet willen om de situatie te onderzoeken. Dat is de eerste Nederlandse parlementaire delegatie ooit die Tibet gaat bezoeken.



De Nederlandse regering is de eerste in Europa die erkent dat de Tibetanen zelf hun leider kiezen en dat China zich niet moet bemoeien met de opvolging van de Dalai Lama. Van Helvert en van Ojik zijn het met Minister Blok eens dat de opvolging van de Dalai Lama een zaak is van de Tibetanen zelf. “Dit is heel belangrijk als je het hebt over vrijheid van religie en levensovertuiging maar ook voor een cultuur en een volk,” volgens van Helvert.



De Kamerleden voelen de urgentie: op 6 juli wordt de Dalai Lama 85 jaar oud. Volgens van Helvert en van Ojik is het zaak dat de onderhandelingen met de Dalai Lama zo snel mogelijk worden hervat. De laatste dialoog vond in 2010 plaats. Minister Blok heeft toegezegd zich ervoor in te zetten dat de dialoog tussen de Tibetanen en de Chinese overheid weer op gang komt en de Tibetanen zelf beslissen wie dat gesprek namens hen voert.



Tibet zit al meer dan 60 jaar in lockdown: Tibetanen krijgen geen paspoort om Tibet te verlaten en buitenlandse journalisten, diplomaten en politici krijgen geen toestemming Tibet te bezoeken. Ook Tibetanen die buiten Tibet wonen mogen niet naar Tibet om hun familie te bezoeken. “Wij merken nu wat het is om vrijheden niet te hebben,” zei Martijn van Helvert. “Het is steeds moeilijker voor Tibetanen om hun land te verlaten. Dat is een van de grote zorgen van de Kamer” volgens Bram van Ojik.



Tibet is proeftuin voor surveillance technologie die ook in Xinjiang en China wordt toegepast. De controle over het dagelijks leven van Tibetanen is absoluut. Wat in Tibet plaatsvindt is een vorm van kolonisatie, volgens van Ojik. Hij roept Minister Blok op de effectiviteit van het mensenrechtenbeleid in de relatie met China te evalueren en voorstellen te ontwikkelen voor het vergroten van de impact.



De International Campaign for Tibet publiceerde onlangs een rapport over toegang tot Tibet: “Access Denied: New US Legislation, the Quest for Reciprocity in Europe and the Lockdown in Tibet.” (https://savetibet.nl/nieuwsartikel/ict-rapport-wederkerigheid/). In het rapport wordt gepleit voor wederzijdse en onbelemmerde toegang tot Tibet voor Europese burgers, diplomaten en journalisten. Dit standpunt werd onlangs gesteund door 57 parlementsleden uit 19 Europese landen. Zij riepen hun regeringen in een opiniestuk op om een Europese versie van de Reciprocal Access to Tibet Act in de VS, aan te nemen.