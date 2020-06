Feedtuber levert eerste opslagsysteem voor zuiveringsslib op

Feedtuber, gevestigd in Lemmer, heeft een eerste opslagsysteem voor waterzuiveringsslib geleverd aan Waterschapsbedrijf Limburg.



Waterschapsbedrijf Limburg



Waterschapsbedrijf Limburg produceert gezuiverd afvalwater in 17 waterzuiveringsinstallaties. Het zuiveringsslib dat daarbij geproduceerd wordt zet het bedrijf om in waardevolle grondstoffen en energie. WBL doet dat innovatief en duurzaam, efficiënt en effectief.



Omdat de capaciteit van de verwerking van het slib niet altijd synchroon loopt met de verwerking en afname van het verwerkt slib, was WBL op zoek naar een flexibel tussen opslagsysteem om in tijden dat de productie van slib hoger is dan de afname, dit slib veilig en snel te kunnen opslaan.



Opslag in folieslurven



Feedtuber, al ruim 25 jaar gespecialiseerd in opslag van biomassa en veevoeders in folielslurven, heeft in 2019 een demonstratie uitgevoerd bij WBL met het systeem. Dit heeft nu geleid tot de aanschaf van de eerste machine.



Grote voordeel van het systeem is dat de klant met een betrekkelijk geringe investering kan beschikken over een flexibel opslagsysteem dat ieder moment ingezet kan worden. Zodra er teveel slib wordt geproduceerd wordt de machine opgestart en het slib in de flexibele folieslurven geperst. Het kan hier tot wel 24 maanden in worden opgeslagen. Als de buffercapaciteit niet nodig is neemt het systeem geen onnodige ruimte in beslag.



Ruim 300 waterzuiveringen in Nederland



Het opslag probleem van het slib is niet uniek voor WBL. De meeste van de zuiveringsinstallaties hebben regelmatig behoefte aan een bufferopslag.



Vorig jaar nog bijvoorbeeld hadden de problemen bij Afval Energie Bedrijf (AEB) Amsterdam grote gevolgen voor de afzet van slib van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). AEB verbrand ook het zuiveringsslib en toen die stil kwam te liggen gaf dat direct problemen. “Met ons flexibele opslagsysteem achter de hand beschik je over een direct inzetbaar systeem, waarmee je tegen lage kosten je slib tot 24 maanden kan opslaan”, aldus Jan-Dirk van der Tol, directeur van Feedtuber. De investering in een compleet systeem bedraagt ongeveer € 75.000,-- . De capaciteit is minimaal 50 ton per uur. De kosten voor het systeem per ton opgeslagen slib liggen tussen de € 5,- en 7,- per ton. De gebruikte folie is prima recyclebaar.