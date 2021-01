Remko de Waal wint Jos van Leeuwen Fotoprijs 2020

Fotograaf Remko de Waal heeft met zijn foto van een burgemeester die een bloemetje komt brengen in coronatijd de Jos van Leeuwen Fotoprijs 2020 gewonnen. De prijs werd coronaproof uitgereikt aan de deur. De volledige uitreiking was via een livestream te volgen.



De jury, die dit jaar bestond uit Wilco Willemsen (AD), Leo Blom (ANP), Jorien de Waard (ANP), Kristel Casander (Voordekunst) en Freek Staps (ANP), koos unaniem de foto van Remko uit 150 geselecteerde nieuwsfoto’s uit het jaaraanbod van ANP en Hollandse Hoogte.



De bekroonde foto toont burgemeester Theo Weterings van de gemeente Tilburg. Hij stond op een keukentrap en werd bijgestaan door twee medewerkers om een bloemetje te brengen naar ouderen die door het coronavirus minder bezoek mogen ontvangen.



“Een vertederend beeld: het oogt wat knullig, maar oer-Hollands en het is een duidelijk gebaar dat uit de beste bedoelingen voortkomt. Dit was ook de coronacrisis in Nederland: het zal ons nog lang heugen”, aldus jurylid Leo Blom.



De fotograaf vertelde: “Ik had niet verwacht dat de burgemeester op een wankel trappetje de twee oudere dames op het balkon een bloemetje zou geven, maar hij deed het gewoon. Het was een leuk moment.”



Publieksprijs



Ook het publiek koos. De hele week kon er gestemd worden op de twaalf kanshebbers, een foto voor elke maand van 2020. Fotograaf Robin Utrecht kreeg met zijn foto van de zoektocht naar de vermiste surfers in Scheveningen de meeste stemmen en won daarmee de Jos van Leeuwen Publieksprijs.



Jong Talent



De prijs voor het beste fotoverhaal gemaakt door jong fotografietalent is gewonnen door Remco Koers. Zijn fotoserie ‘Cultuur in tijden van corona’ heeft volgens de jury op een indrukwekkende wijze de verstrekkende gevolgen van de coronacrisis belicht.



Prijzen



De winnaar van de Jos van Leeuwen Fotoprijs werd op gepaste afstand aan de deur verrast met een kleurrijke Jos van Leeuwen-award en een fotocheque van Colorwood Photo.



Dezelfde prijs werd uitgereikt aan de winnende fotograaf van de Publieksprijs. De winnaar in de categorie Jong Talent ontving een geldbedrag van 2.000 euro. Ook zal de winnaar worden uitgenodigd als gast in de podcast ANP Beeldspraak en worden de winnende foto’s tentoongesteld tijdens een foto-expositie in het Atrium van het Stadhuis in Den Haag.



Jos van Leeuwen



De prijzen zijn vernoemd naar Jos van Leeuwen, een rasechte Haagse nieuwsfotograaf die al decennia lang het regionale nieuws in beeld brengt. Vorig jaar ging de juryprijs naar Eric Brinkhorst met zijn foto van de vonkenregen in Scheveningen. Ook won zijn foto de Publieksprijs.