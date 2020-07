‘Fit met Diabetes’ e-book leert type 1-patiënt eigen conditie managen

Met het ‘Fit met Diabetes’ e-book leert oprichter Ronnie van der Linden (28) van informatie- en blogplatform Ronniesdosis.nl, diabetes type 1 patiënten hoe ze hun conditie zelf beter kunnen managen. Het doel is om zo patiënten naast de reguliere zorg meer middelen te bieden om zelf hun levenskwaliteit te verbeteren.



In het boek worden belangrijke peilers behandeld voor het managen van Diabetes Type 1, zoals mindset, voeding en dieet, sport en beweging en algemene kennis over de conditie. De informatie uit het boek is volledig wetenschappelijk onderbouwd en aangevuld met de persoonlijke ervaringen van de auteur zelf.



Auteur Van der Linden leeft al 24 jaar met diabetes type 1. ,,Op het moment dat ik de verantwoordelijkheid nam voor het managen van mijn diabetes type 1, liep ik al snel tegen een muur aan. Ik had veel aan de beschikbare informatie uit de zorg, maar het was te beperkt voor mijn specifieke levensstijl. Dat is ook niet zo heel gek; geen enkele dokter, diabetesverpleegkundige, diëtist of andere zorgmedewerker kan je 24/7 adviseren bij elke beslissing die je neemt”, zegt hij.



,,Toch is dit precies wat er nodig is om deze complexe conditie goed aan te pakken. Elke levensstijl vereist een unieke aanpak. Hoe meer kennis je hebt van de factoren die invloed hebben op je bloedsuikers, hoe beter je deze kunt managen. Daarmee kun je direct je levenskwaliteit verbeteren en mogelijk zelfs complicaties voorkomen. Gelukkig vond ik deze informatie in internationale en wetenschappelijke publicaties. Hiermee wist ik mijn hbA1c terug te brengen naar 40 (Time in Range 85%+), viel ik 20 kilo af en voel ik me nu gezonder dan ooit. Met het e-book heb ik deze informatie doorvertaald zodat dit ook toegankelijk is voor de Nederlandse Type 1 diabeet.”



Over Ronnie’s Dosis



Het informatie- en blogplatform Ronnie’s Dosis is in april 2019 opgezet door Ronnie van der Linden voor mensen met diabetes type 1. Het platform ontvangt momenteel ongeveer 1500 unieke gebruikers per maand. Naast het beheren van dit platform zet Ronnie zich in als vrijwilliger voor JDRF.