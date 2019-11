Merck KgGA benoemt Saraswati Khan als GM voor NL Healthcare Business

Niet bestemd voor media in VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk



Saraswati Khan is met ingang van 1 november benoemd als General Manager Biopharma (Healthcare) voor Merck Nederland. Haar standplaats wordt de Amsterdamse vestiging van de gezondheidsdivisie van het bedrijf (Merck BV).



Saraswati begon haar loopbaan bij Merck in 2009 in India en heeft meer dan 25 jaar ervaring op de gezondheidszorgmarkt. Aanvankelijk was ze werkzaam in sales, daarna vervulde ze een reeks van marketing- en leidinggevende functies. Binnen Merck Healthcare heeft ze met succes als Business Unit Head leiding gegeven aan teams, eerst in India en vervolgens in Brazilië, in alle franchisen (algemene geneeskunde, oncologie, vruchtbaarheid, neurologie en immunologie). Ze heeft een sterke staat van dienst als het gaat om het leveren van succesvolle bedrijfsresultaten.



“Saraswati laat zien over flexibiliteit en cultureel aanpassingsvermogen in grote, diverse en complexe markten te beschikken. Ze is in staat om capabele en betrokken teams op te bouwen, en weet tegelijkertijd winstgevende groei te waarborgen”, aldus Renée C. Tunold, hoofd van Merck Healthcare in de Scandinavische landen en Nederland. “In de afgelopen twee jaar heeft ze verschillende projecten en belangrijke bedrijfsprocessen geleid op ons hoofdkantoor in Duitsland. Daarbij heeft ze waardevolle internationale ervaring opgedaan, haar zakelijk inzicht en strategische vaardigheden versterkt en een breed wereldwijd netwerk opgebouwd. We zijn verheugd dat Saraswati al haar talenten en ervaringen naar Nederland brengt.”



Khan voegde hieraan toe: “Ik ben blij om deze nieuwe uitdaging aan te mogen gaan binnen een van de meest dynamische en strategische markten in Europa. Onze Nederlandse Healthcare Business staat klaar om in de toekomst nog meer patiënten te helpen en ik ben dankbaar voor de kans om enerzijds mijn ervaringen te delen en anderzijds te leren van mijn nieuwe collega's in Nederland.”



__________________________________________________________________________________



Over Merck



Merck is een toonaangevend wetenschappelijk en technologisch bedrijf op het gebied van gezondheidszorg, biomedische wetenschappen en hoogwaardige materialen. Ongeveer 52.000 medewerkers zetten zich elke dag in om meer vreugdevolle en duurzame manieren om te leven te creëren, om daarmee een positief verschil te kunnen maken voor het leven van miljoenen mensen. Van het ontwikkelen van technologieën voor het bewerken van genen en het ontdekken van unieke manieren om de meest uitdagende ziekten te behandelen tot het inzetten van slimme apparaten – Merck is overal. In 2018 realiseerde Merck in 66 landen een omzet van in totaal EUR 14,8 miljard.



Wetenschappelijke onderzoek en verantwoordelijk ondernemerschap waren de sleutel tot de technologische en wetenschappelijke vooruitgang van Merck. Hieraan is de bloei te danken die Merck sinds de oprichting in 1668 heeft gekend. De oprichtersfamilie heeft nog steeds een meerderheidsbelang in het beursgenoteerde concern. Merck is eigenaar van de wereldwijde rechten op de naam en het merk Merck. De enige uitzonderingen hierop zijn de Verenigde Staten en Canada, waar het bedrijf actief is als EMD Serono in de gezondheidszorg, MilliporeSigma in biomedische wetenschappen en EMD in hoogwaardige materialen.



Merck Healthcare in Nederland



Binnen de divisie Healthcare (Biopharma), met hoofdkantoor in een van de buitenwijken van Amsterdam, werken bijna vijftig medewerkers aan de allernieuwste behandelingen voor multiple sclerose, kanker, onvruchtbaarheid en schildklieraandoeningen. In heel Nederland zijn in de verschillende Nederlandse vestigingen van Merck in totaal vierhonderd toegewijde medewerkers werkzaam, in drie bedrijfssectoren: Healthcare, Life Science en Performance Materials (gezondheidszorg, biomedische wetenschappen en hoogwaardige materialen).