Goudprijs breekt record. Wordt het weer zo druk als in 2011?

Klaaswaal - Goudinkopers zijn de zomer van 2011 nog niet vergeten. Als gevolg van de economische crisis steeg de goudprijs die zomermaanden naar recordhoogte. “De toeloop van mensen die een topprijs voor hun goud wilden ontvangen was enorm”, herinnert Johan de Ruiter van het Goudwisselkantoor. Maandagmorgen bereikte de goudprijs een nieuw record. “Dit gaat opnieuw veel verkopers op de been brengen”.



Het handelsconflict tussen China en de VS, onrust rond Iran én de historisch lage rente stuwden de goudkoers al maandenlang omhoog. De gevolgen van de coronacrises op de wereldwijde economie én de steunmaatregelen van landen en centrale banken deden er nog eens een schepje bovenop. Beleggers vrezen verliezen op de beurs en waardedaling van valuta en kiezen massaal voor de veilige haven van goud.



Klanten voor de deur



Maandagmorgen vroeg noteerde een troy ounce goud 1.930 dollar, 10 dollar meer dan het record van 2011. Voor particulieren die gouden bezittingen hebben, is het nu een gunstig moment om te verkopen. “De recordprijs zal veel verkopers op de been brengen”, verwacht De Ruiter, algemeen directeur bij Goudwisselkantoor. “Oude sieraden, horloges, munten en baartjes leveren nu een topprijs op. In 2011 stonden klanten al voor openingstijd voor de deur en de wachtkamers zaten de hele dag vol. Menigeen zocht zijn kasten na om ongebruikt goud te verkopen.”



Rendement



Een stijgende goudprijs is ook altijd interessant voor beleggers. De Ruiter: “Na de vorige piek in 2011 hebben veel mensen goud gekocht. Met het besef dat rendement behalen op goud heel goed mogelijk is. Voor wie dat wil verzilveren is het moment nu aangebroken.”