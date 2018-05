VEH: Persoonsgegevens huiseigenaren onbeschermd op straat



Amersfoort, 2 mei 2018 - Het Kadaster verstrekt tegen betaling niet alleen woninginformatie maar ook vergaande persoonsgegevens van de eigenaren. Iedereen kan online koop- en hypotheekakten opvragen. Daarin staat persoonlijke informatie van huidige en vorige eigenaren zoals geboortedata, woonadressen, burgerlijke staat, paspoortnummers, de koopsom van de woning en de hoogte van de ingeschreven hypotheek. Dit zal ook na ingang van de Europese privacywet AVG op 25 mei niet veranderen.



Vereniging Eigen Huis is al langere tijd bezorgd over de ruime wijze waarop het Kadaster privacygevoelige gegevens van huiseigenaren vrijgeeft en de gevolgen die dat kan hebben als deze gegevens op straat komen te liggen. De vereniging pleit er voor dat iemand die bij het Kadaster persoonsgegevens van een ander opvraagt, moet aantonen daarbij een gerechtvaardigd belang te hebben. In de praktijk zijn dit professionals die betrokken zijn bij woningtransacties zoals makelaars, notarissen en taxateurs.



Kadaster geen uitzondering op privacyregels



De AVG maakt een uitzondering voor nationale registers zoals het Kadaster, indien de inbreuk op privacy ‘noodzakelijk en evenredig’ is. Volgens Vereniging Eigen Huis kan de huidige werkwijze van het Kadaster deze toets niet doorstaan. Gevoelige persoonsgegevens kunnen onnodig en ongecontroleerd op straat komen. Steven Wayenberg, jurist bij Vereniging Eigen Huis: “Wij pleiten er voor dat persoonlijke gegevens alleen kunnen worden opgevraagd als daar een gerechtvaardigd belang voor is. Bijvoorbeeld als een notaris moet verifiëren of iemand rechtmatig eigenaar is van een woning of als een gerechtsdeurwaarder beslag moet kunnen leggen.”



In een interview dat begin mei verschijnt in Eigen Huis Magazine zegt voorzitter Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens: “Het Kadaster moet wellicht adviezen gaan geven aan notarissen over dingen die niet meer in aktes mogen worden opgenomen, omdat ze anders via het Kadaster in de openbaarheid komen. En dat mag niet.”



Onderzoek naar risico’s openbare persoonsgegevens



Ook in andere registers worden van huiseigenaren veel gegevens vastgelegd, zoals de gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), het WOZ-waardeloket, het energielabel en het VvE-register bij de Kamer van Koophandel. Koppeling van al deze gegevens kan een schat aan persoonlijke informatie opleveren.