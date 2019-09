Wie wordt Nederlands Kampioen STRESS?

Het eerste Nederlands Kampioenschap STRESS is vandaag gestart.



Op donderdag 7 november 2019 vindt de finale plaats.Tot en met 25 oktober kunnen deelnemers online meedoen aan de voorrondes. Björn Kuipers – als topscheidsrechter per definitie goed met stress – fluit de finale in de Duif in Amsterdam. Met het NK STRESS wil stressexpert Suzan Kuijsten een andere kijk op stress introduceren. En dat is hard nodig gezien de schuld die stress krijgt voor het alsmaar oplopende aantal burn outs.



Niks mis met stress, wél met weinig herstel



Volgens onderzoeksinstituut TNO is stress beroepsziekte nummer één, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) spreekt zelfs van een gezondheidsepidemie dankzij stress. “Maar de focus ligt verkeerd”, zegt Suzan Kuijsten. “Het is niet de stress die ons in problemen brengt, maar vooral te weinig herstel. We gebruiken stress alsof het een telefoon is die nooit in de oplader hoeft en daar gaat het mis.” Daarom organiseert zij het NK Stress: een ludieke actie om mensen te laten zien hoe ze gezonder met stress om kunnen gaan zodat ze er beter in worden.



De NK Stress: hoe het werkt



De voorrondes van het NK Stress zijn vandaag begonnen en duren nog tot en met 25 oktober. Heel werkend Nederland kan meedoen op www.nkstress.nl. De voorrondes bestaan uit een online test van ongeveer twee minuten. De drie deelnemers met de hoogste score spelen op donderdag 7 november de finale in Amsterdam, onder begeleiding van scheidsrechter Björn Kuipers. Het evenement vindt plaats tijdens het Stresstival, hét festival over stressmanagement.



Over het Stresstival



Het Stresstival richt zich op iedereen die zich (beroepsmatig) bezighoudt met stress. Dit jaar vindt de tweede editie plaats, na een succesvolle eerste editie met sprekers als olympisch kampioen Mark Tuitert en hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder. Naast Björn Kuipers staat op 7 november ook breinexpert Elke Geraerts voor de zaal. Meer informatie en tickets op www.stresstival.nl.