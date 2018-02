SodaStream geeft startschot Nederlandse campagnes ondanks protest

SodaStream is hard op weg om Europa, en nu ook Nederland, te veroveren met haar bruiswatertoestellen. In België heeft 17% van de huishoudens al een SodaStream apparaat op het aanrecht. SodaStream sloot 2017 met de beste cijfers in haar historie. Het merk staat nu in de startblokken om ook in Nederland een ‘householdname’ te worden en investeert maar liefst 25% van haar inkomsten in marketing, waaronder thematische mediacampagnes. Hierbij laat SodaStream zich niet tegenhouden door Coca-Cola, Nestlé, Danone en Spadel, die SodaStream ervan beschuldigen dat zij zich neerbuigend uitlaat over deze merken.



SodaStream’s General Manager Johan Schepers liet zich afgelopen week positief uit over de verwachtingen in de Benelux: ”De Benelux is samen met Duitsland de snelst groeiende markt in Europa. In 2017 werden er in de Benelux 35 procent meer bruiswatertoestellen verkocht en stegen de inkomsten in dit segment met 22 procent. Deze cijfers maken frisdrankfabrikanten zoals Coca-Cola, Nestlé, Danone en Spadel nerveus. Zij zijn een rechtszaak gestart tegen SodaStream, waarbij zij ons ervan beschuldigen denigrerende en misleidende uitingen te communiceren over de verpakte waterindustrie. SodaStream laat zich niet stoppen door deze aantijgingen. We geloven in ons product en de positieve cijfers motiveren ons om verdere groei te realiseren.”



Met haar producten maakt SodaStream het mogelijk om van kraanwater in enkele seconden bruisend water te maken, al dan niet met de toevoeging van een smaakje. Deze oplossing is gezonder omdat uit onderzoek is gebleken dat je door het gebruik van SodaStream drie glazen per dag meer water drinkt. Daarnaast bevatten de SodaStream-siropen minder suikers dan de reguliere siropen en frisdrank uit de supermarkt. Met SodaStream wordt plastic afval bespaard omdat men niet iedere keer nieuwe flessen of blikjes fris hoeft aan te schaffen. Gezien de bovengemiddelde kwaliteit kraanwater in Nederland verwacht men dat de oplossing hier in de smaak zal vallen. De SodaStream producten waren al te koop bij Nederlandse online retailers zoals bol.com en Coolblue maar zullen dit jaar ook prominent te zien zijn op de winkelvloer van Blokker. Eind maart start het merk samen met Blokker de eerste tv-campagne van dit jaar. Later in het jaar zijn er nog twee tv-campagnes gepland om het merk meer bekendheid te geven.



Sterk vierde kwartaal

SodaStream maakte ook de cijfers van het vierde kwartaal van 2017 bekend. In die periode werden wereldwijd 1,2 miljoen bruiswatertoestellen en 8,2 miljoen CO2-cilinders verkocht. Het bedrijf klokte af op een omzet van 125,8 miljoen euro, een stijging van 19,6 procent tegenover dezelfde periode in 2016. De winst in het laatste kwartaal steeg met 63,2 procent naar 20,3 miljoen euro – een recordcijfer. Daniel Birnbaum, CEO: “De prestaties in het vierde kwartaal zijn een geweldige afsluiting van een uitstekend jaar voor SodaStream. In de loop van 2017 hebben we met succes ons groeiplan uitgevoerd om de penetratiegraad bij gezinnen verder uit te breiden en het gebruik van ons bruiswatertoestel te verhogen, wat resulteert in sterke omzetgroei en recordwinst. Deze resultaten onderstrepen de kracht van ons merk, van ons product en van ons businessmodel. Onze inspanningen om de organisatie te versterken, systemen en processen te optimaliseren en productiemogelijkheden te verbeteren, hebben een sterke basis opgeleverd om te profiteren van de groeimogelijkheden en om waarde te creeëren voor onze aandeelhouders.”



Over SodaStream

SodaStream produceert en verkoopt bruiswatertoestellen voor thuisgebruik met een duidelijke visie “Betere bubbels voor u en voor het milieu!’. De missie van SodaStream is om een revolutie teweeg te brengen in de bruiswaterindustrie – consumenten de mogelijkheid geven om op een eenvoudige, creatieve, leuke manier zelfgemaakte dranken te maken, die gezond zijn en het milieu niet extra belasten. De basis van SodaStream is een apparaat dat van gewoon kraanwater koolzuurhoudend water maakt. Door toevoeging van één van de SodaStream siroopsmaken krijgt men een koolzuurhoudende frisdrank die kan wedijveren met de beste frisdranken ter wereld. SodaStream is in 1903 opgericht in het Verenigd Koninkrijk en in 1998 overgenomen door het Israëlische bedrijf Soda-Club. Het bedrijf is verder gegaan onder de naam SodaStream vanuit het hoofdkantoor gevestigd in Israël. SodaStream is actief in 46 verschillende landen en heeft wereldwijd 2.000 werknemers