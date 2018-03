Klium wint derde e-commerce prijs in drie jaar

HASSELT, België, 20180314 -- Op donderdag 8 maart won Klium.be een Safeshops Award in de categorie Payment Hero. Opnieuw een leuke erkenning voor het Klium team, want de vorige twee jaren wonnen ze al een Belgische Becommerce award en een Nederlandse thuiswinkel award.



Vanuit Hasselt verkoopt Klium professioneel A-merk gereedschap in Vlaanderen en in Nederland. Ongeveer 130.000 artikelen van een 90-tal merken worden er overzichtelijk aangeboden. Alle populaire artikelen zijn op voorraad en de levering is steeds voor de volgende dag.



Om de Awards toe te kennen, deed Safeshops.be – de Belgische associatie voor de e-commerce sector – een beroep op de ervaringen van meer dan 4.200 online shoppende consumenten.



“De Safeshop Award wordt als een grote erkenning gezien omdat onze klanten hiermee aangeven dat ze ons vertrouwen en veilig bij ons kunnen betalen”, zegt een tevreden e-commerce manager Davy Agten.



De volgende strategie is voor ons winnend:



Uitstekende klantenservice



De juiste productinformatie



Een jong gepassioneerd team



‘Operational excellence’ door een goede logistieke en administratieve opvolging



Klium bestaat sinds 2012 en is sinds 2015 operationeel break-even. Door deze derde publieksprijs hopen we nog meer het vertrouwen van onze bezoekers te kunnen winnen.