1.1 miljoenste bezoeker Bevrijdingsmuseum Groesbeek

Vandaag, donderdag 6 juni 2019, ontving het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek de 1.1 miljoenste bezoeker! Elke Schrijen (vandaag 44 jaar geleden geboren op 6 juni!) en Marieke Braam uit Berg en Dal waren de gelukkigen. Deze bijzondere mijlpaal komt kort voordat het Bevrijdingsmuseum in augustus 2019 definitief de deuren sluit. Vanaf het moment dat het nieuwe museum op dezelfde plek de deuren opent in september 2019 gaat het museum verder de toekomst in onder de nieuwe naam ‘Vrijheidsmuseum’.



Het Bevrijdingsmuseum bestaat ruim 30 jaar. Vóór de opening van het huidige gebouw aan de Wylerbaan was er eerst vanaf 1984 een voorlopig Bevrijdingsmuseum gevestigd in het toenmalige Provinciegebouw in Nijmegen. Drie jaar later werden de bouwcontainers van het voormalige werkeiland Neeltje Jans op het terrein naast de Wylerbaan geplaatst, waarna het museum in mei 1987 officieel geopend werd door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard (die ook beschermheer werd).



Het nieuwe Vrijheidsmuseum dat klaar zal zijn op het moment van 75 jaar Vrijheid/Market Garden kent een duurzaam gebouw en een oppervlakte van circa 3000 m2. De verwachting is dat het bezoekersaantal fors zal groeien van gemiddeld 40.000 nu naar gemiddeld 70.000 tot 80.0000 in de komende jaren. Met de nieuwe grensoverschrijdende educatieve verhaallijn én het speciale ontwerp van het gebouw (Shaded Dome) krijgt het museum een unieke vaste expositie voor jong en oud met een hoge actualiteitswaarde: een ware toeristische publiekstrekker in het groene, heuvelachtige landschap van Groesbeek.



Locatie: Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek



