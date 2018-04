Nieuwe app helpt met vastleggen memorabele uitspraken en momenten

Moeder van vier ontwikkelt KidsQuote: een app waarmee ouders snel en eenvoudig de mooiste momenten van hun kroost vastleggen. De app helpt ouders bij het bewaren van kinderuitspraken, versprekingen, foto’s, video’s en andere mijlpalen. Gebruikers kunnen daarna zelf bepalen of ze foto’s delen op social media. En omdat alle gegevens versleuteld worden geüpload, is veiligheid gewaarborgd.



De bedenkster en oprichtster van KidsQuote is Maribel González Zwart, zelf moeder van vier kinderen. “Toen ik elf jaar geleden beviel van een tweeling, merkte ik dat het in de hectiek van alledag niet altijd lukt om waardevolle momenten zó te bewaren dat ze terug te vinden zijn. Omdat ik wel altijd een mobiel bij me had, gebruikte ik Facebook om leuke uitspraken en mijlpalen te delen en om ze voor mezelf te vereeuwigen. Inmiddels heb ik vier kinderen en is niet alleen de hectiek, maar ook de hoeveelheid memorabele momenten toegenomen. Zo kwam ik op het idee van KidsQuote: een veilige app waarmee je dierbare momenten, foto’s en video’s kan bewaren, delen en terugvinden. ”



Enthousiaste reacties van testgroep



De eerste 100 ouders hebben al ervaring opgedaan met de KidsQuote app. Zo konden de bedenker en de ontwikkelaars testen of de app zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk is als bedoeld. De testperiode leverde waardevolle inzichten op.



Delen op social media? Mag wel, hoeft niet.



Volgens de eerste gebruikers is privacy een groot voordeel van KidsQuote. Omdat alle gegevens versleuteld worden geüpload, is veiligheid gewaarborgd. Gebruikers kunnen vervolgens zelf kiezen wat ze met hun berichten doen: delen op andere kanalen mag, maar hoeft niet. In de praktijk gebeurt dat toch vaak: ouders zijn blij met de mogelijkheid om hilarische uitspraken van hun ‘Qouters’ in een leuk plaatje te delen via social media. Maar zeker nu blijkt dat veel social mediakanalen niet altijd even goed omgaan met privacygevoelige data, is het hebben van een plek waar je data omtrent je kinderen veilig kunt bewaren een must.



Van idee naar lancering



González is blij dat ze de app nu kan lanceren. “Het opzetten van deze app was een uitdaging. In 2012 bedacht ik KidsQuote, maar toen waren nog maar weinig mensen bezig met mobiele apps. Daardoor was het vinden van een juiste partner ook niet makkelijk. Toch diende ik het intellectueel eigendom in, want ik geloofde vanaf het eerste moment in dit idee. Gelukkig vond ik begin dit jaar een bedrijf dat wilde helpen en investeren in de app. Na het ontwerpen, programmeren, testen en feedback verwerken breekt nu een nieuwe tijd aan.”



Next steps voor KidsQuote



KidsQuote is een app in progress, wat betekent dat er telkens nieuwe en nog leukere functionaliteiten bijkomen. Denk aan de mogelijkheid om de momenten te bundelen in een boekje of er met een paar klikken een video van te maken. Ook heeft González plannen om een KidsQuote 500 te organiseren. “Nu de eerste ouders de app hebben gedownload en enthousiast zijn, kan ik niet wachten om creatieve ideeën voor KidsQuote uit te werken”.



Quotes van ouders



“Verrassend van KidsQuote vind ik dat je zonder nadenken snapt hoe het werkt. Wat ik ook erg leuk vind is dat er automatisch bij komt te staan hoe oud je kind is op het moment van de uitspraak. Het is natuurlijk veel leuker om te weten dat je kind vijf jaar was in plaats van dat het op 18 november 2012 was.”



Annemarie, 42 – moeder van Lela en Benthe



“Het voordeel is dat ik van die losse flodders af ben. De ene keer postte ik een uitspraak op social media, een andere keer schreef ik het in een schriftje met het voornemen hier later een keer een boek van te maken. Zo ben ik veel uitspraken ‘verloren’, want dat boekje kwam er maar niet. Ik verwacht echt dat ik daar met de KidsQuote app verandering in ga brengen.”



Dieteke, 43 – moeder van Emma, Isa en Elsa



“Ik waardeer het dat ik leuke momenten hiermee veilig en geordend kan bewaren en heb nu al een paar keer een lach op mijn gezicht gehad bij het scrollen door mijn tijdlijn”



Luuk, 45 – vader van Mitch



Bijlage Persmap:



Persmap: https://storage.kidsquote.net/pers.zip



Logo KidsQuote



Screenshots App



Voorbeeld Quote,



Foto van de bedenkster



Evt. videovlogs van alle stappen die de bedenkster nam in het proces van ontwikkeling beschikbaar



Contactgegevens van ouders uit de testgroep zijn op aanvraag beschikbaar.