Feestelijke opening Kindergarden Utrecht Madridstraat

Amsterdam, 8 juli 2020 – Met een hele grote schaar knipte peuter Simon (3 jr) het lint door… en daarmee was de officiële opening van Kindergarden Utrecht Madridstraat een feit. Simon werd daarbij geassisteerd door wethouder Klaas Verschuure en vestigingsmanager Tineke van Dommelen. Het nieuwe, energiezuinige gebouw van kinderopvangorganisatie Kindergarden omvat een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang in de wijk Leidsche Rijn. De bouwstijl en de inrichting van het pand – gericht op veiligheid, ontwikkeling en werkplezier – zijn uniek binnen de kinderopvang.



De hoofdentree heeft een split-level gekregen. De inrichting is zo open mogelijk, met veel glas. Lay out en architectonische jas zijn ontworpen door Philip Breedveld van Archivolt/Werkplaats Architecten. Facilitair directeur van Kindergarden Ivo Schunselaar begeleidde de directievoering op de bouw. Coach en moderator was Kindergarden’s eigen architect Paul van Eymeren. Het kinderdagverblijf bestaat uit zes groepen voor baby’s, dreumesen, peuters en peuterplus (vanaf 3 jaar). De buitenschoolse opvang op de tweede verdieping biedt plaats aan 55 kinderen en heeft een eigen entree aan de achterzijde, naast de naburige school. Het gebouw heeft een warmtepomp en draait volledig op elektriciteit. Op het dak liggen 34 zonnepanelen.



Speciaal voor kinderopvang



Architect Philip Breedveld: ‘Ik vond het een geweldige opdracht om iets voor kinderen te bedenken! Een zelfstandig gebouw, speciaal ontworpen voor kinderopvang en deel uitmakend van het stedenbouwkundig plan Leidsche Rijn. Je moet natuurlijk rekening houden met de uiteenlopende activiteiten die in een kinderdagverblijf plaatsvinden: van spelende tot slapende kinderen. Uiteindelijk is er veel daglicht en een aangenaam, uitgekiend binnenklimaat gerealiseerd met vloerverwarming en luchtkoeling. Dat komt tegemoet komt aan de verschillende eisen voor groepsruimten en de aangrenzende slaapruimten die koeler moeten zijn.’



Vriendelijk, open karakter



Philip Breedveld: ‘Het meest efficiënt bleek om gebruik te maken van het terrein. Het bijzondere daarvan is dat het schuin oploopt. Daardoor kom je bij de hoofdentree binnen op een niveau dat precies tussen de begane grond en de eerste verdieping in ligt. Je kunt naar beneden kijken: naar de begane grond terwijl je direct contact hebt met de verdieping erboven. De begane grond is een stukje verlaagd ten opzichte van het trottoir. Als je langs de gevel loopt, zie je groepsruimten van de baby’s en de dreumesen, en tegelijk die van de peuters op het niveau daarboven. Daarom zijn de ramen op de verdieping aan de straatzijde zo laag gehouden en op de begane grond zo hoog mogelijk gemaakt. Dat was de crux: zorg voor transparantie, een vriendelijk en open karakter. Op deze manier is er wederzijds contact mogelijk.’



Eigen traphekjes



De architect zegt blij te zijn met wat hij de ‘alzijdigheid’ van het gebouw noemt: ‘Het heeft nergens een achterkant. Het is overal voorgevel. Plezierig dat het zo’n open uitstraling heeft en logisch in het gebruik is. Het siermetselwerk en raamopeningen zijn details die de gevel diepte verlenen. Dat is heel mooi gelukt! Tuin en buitenruimtes zijn onderdeel van het gebouw geworden. Je kunt aan de gevel aflezen wat er zich binnen bevindt, dat draagt bij aan de harmonie.’ Ook is dankbaar gebruik gemaakt van de bijna twintigjarige ervaring van Paul van Eymeren. Zo zijn ruimten geschakeld en van twee zijden bereikbaar; voorzieningen als pantry’s en toiletten worden gedeeld met andere groepen. Alles is onder de loep genomen: tot aan de in eigen beheer ontwikkelde traphekjes aan toe.



Ook fijn voor medewerkers



‘Alles wat we bij Kindergarden weten over de inrichting van groepsruimten zit verwerkt in dit gebouw,’ beaamt vestigingsmanager Tineke van Dommelen. ‘Dat is ook fijn voor onze medewerkers. De babygroepen en de dreumesgroep hebben bijvoorbeeld twee slaapkamers aangrenzend aan de groep. Dan hoef je veel minder van de groep af, uit oogpunt van kindveiligheid is dat beter. De keuken grenst ook aan de groep waardoor je makkelijker en sneller een flesje kunt maken en zo beter benaderbaar blijft voor de kinderen. De vijf groepen voor baby’s en dreumesgroep en peutergroep 1 kunnen direct naar buiten: je doet de deur open en staat in de tuin. Ook is er een aparte, huiselijke ruimte voor medewerkers. Over alle aspecten van het werk is nagedacht. Daardoor wordt de werkdruk lager en het werkplezier groter.’



Welkome aanvulling voor Leidsche Rijn Centrum



Kindergarden, Archivolt/Werkplaats Architecten en de Gemeente Utrecht zijn trots op het resultaat van de goede samenwerking. De gemeente Utrecht vindt voldoende aanbod van kinderopvang binnen elke wijk van belang. ‘Leidsche Rijn telt veel gezinnen met jonge kinderen en ook hier in Leidsche Rijn Centrum, waar nog volop gebouwd wordt, krijgen die gezinnen een plek. Het is dan ook van belang om goede en goed bereikbare kinderopvang binnen de wijk te hebben,’ aldus wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling). ‘Deze locatie is ideaal gelegen naast de (toekomstige) scholen en de groene Stadstuin die begin volgend jaar klaar is. Een welkome aanvulling voor het centrum.’