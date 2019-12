Bas Smit lanceert slimme vendingmachine met tussendoortjes

Bas Smit lanceert vandaag om 12.30 uur samen met Selecta de Junea, de eerste smart vendingmachine ter wereld, die volledig via de smartphone te bedienen is.



De Junea is een nieuwe slimme en compacte innovatieve vendingmachine die gevuld kan worden met (gezonde) tussendoortjes. De gebruiker bekijkt het assortiment via zijn smartphone, selecteert een product en rekent direct af. Het apparaat houdt zelf bij welke producten populair zijn en zorgt automatisch voor aanvulling van het aanbod. De Junea is ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf Innovendo, waar Bas Smit een van de oprichters van is. De operationele service wordt verzorgd door de Europese vending- en koffiespecialist Selecta.



Via een speciale app kunnen gebruikers de QR-code op het apparaat scannen. Zo krijgen ze toegang tot het assortiment en kunnen ze gemakkelijk een product uitzoeken. De aankoop verloopt als microbetaling via iDeal. Voor nog meer gemak en snelheid kan de gebruiker ook een creditcard of paypal account koppelen. Door het compacte formaat is het apparaat bij elk bedrijf inzetbaar. Of er nou 10 medewerkers zijn of 100, door de slimme bevoorrading en het makkelijk aanpasbare assortiment kan iedereen op elk moment zijn of haar favoriete snack kiezen.



Selfservice op kantoor, vergader- of flexlocaties



Met de Junea bepalen werknemers voortaan zelf wat er in de automaat aangeboden wordt. Dat kan een volledig aanbod zijn van gezonde snacks, maar ook een mix met meer traditionele tussendoortjes. De machine houdt zelf bij welke snacks er snel doorheen gaan en welke minder populair zijn. Zodra dat nodig is, wordt er automatisch een nieuwe voorraad gestuurd en het assortiment aangepast aan de daadwerkelijke behoefte. Het ontvangende bedrijf vult zelf het Junea apparaat aan met de nieuwe lading. “Door deze selfservice component blijven de kosten laag, er hoeft in principe nooit meer iemand langs te komen en is het aanbod blijft toch optimaal op peil”, zegt Bas Smit, een van de oprichters van Innovendo en ook wel bekend van zijn hilarische Instagram posts.



Junea nieuwe aanvulling op Selecta assortiment



Selecta is van mening dat de Junea in de behoeften voorziet van duizenden klanten in Nederland, maar op termijn ook internationaal. In Nederland leveren zij vooral koffie aan de zakelijke markt. De compacte Junea is daar een nieuwe aanvulling op. Selecta neemt daarom exclusief de verkoop, levering en het onderhoud van de Junea op zich. “Het formaat en de slimme technologie achter de Junea, maakt dit apparaat heel interessant”, meent Jan Marck Vrijlandt, CEO van Selecta Netherlands. “De mogelijkheid tot het doen van microbetalingen via de Binto App, maakt het geheel ook nog heel schaalbaar. We zien mogelijkheden om het systeem internationaal uit te rollen en toe te passen op onze andere apparaten.” Selecta is in Europa marktleider op het gebied van koffieconcepten, fris-, snack-, en fresh food-oplossingen. Klanten in Nederland kunnen vanaf vandaag de Junea als eerste in de wereld bestellen.



Smart vending



Het idee voor de slimme snackautomaat ontstaat als ondernemers Bas Smit, Marcel Stolk en Patrick Stooker zich verbazen over de onhandige en grote vendingmachines van dit moment. “De logge vendingmachines die bij veel bedrijven staan, zijn echt niet meer van deze tijd”, meent Smit. “De favoriete snacks zijn vaak snel uitverkocht en het duurt vaak dagen voordat die weer aangevuld zijn. Klanten hebben nauwelijks invloed op het aanbod.” Door de samenwerking met Selecta wordt het apparaat voor veel bedrijven extra interessant.



Vanaf 1 januari in Nederland



De Junea is vanaf 1 januari 2020 exclusief verkrijgbaar via Selecta en vanaf vandaag te reserveren. De slimme vendingmachine kan worden gereserveerd via junea.nl/pre-order.