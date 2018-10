Focus Nederland behaalt klanttevredenheid van 99% met Cedeo-erkenning

Focus Nederland bestaat sinds 1988 en laat inmiddels 12 jaar door de onafhankelijke keuringsinstantie Cedeo de kwaliteit van de dienstverlening toetsen. Een Cedeo-erkenning betekent dat een ruime meerderheid (tenminste 80%) van de klanten tevreden is over de kwaliteit van een HR-dienstverlener. Focus haalde onlangs een kwaliteitserkenning van maar liefst 99%.



Kwaliteit van HR dienstverleners



Het is moeilijk om te kiezen uit de vele duizenden commerciële aanbieders van HR-diensten. Om de keuze op het gebied van kwaliteit makkelijker te maken, voert de onafhankelijke keuringsinstantie Cedeo klanttevredenheidsonderzoeken uit. Met de keuze voor een Cedeo-erkende leverancier weten werkgevers en werknemers zeker dat zij een keuze maken voor een van de betere human resources dienstverleners.



Klanttevredenheid van 99%



Christel Logemann, algemeen directeur van Focus is trots op de Cedeo-erkenning die Focus sinds 2006 achtereenvolgens heeft ontvangen: “Kwaliteit is de basis van ons succes. Dat wordt erkend door opdrachtgevers en kandidaten die zeer tevreden zijn met de dienstverlening en resultaten die geboekt worden door Focus op het gebied van loopbaanbegeleiding, -coaching en outplacement. Onze opdrachtgevers zijn organisaties, maar ook voor werknemers (kandidaten) is het keurmerk relevant. Een werknemer kan een loopbaanadviesbureau inschakelen om een loopbaantraject of begeleiding naar een nieuwe baan te krijgen. Door het Cedeo-keurmerk weet de werknemer dat hij of zij voor een kwalitatief goed bureau kiest. In het klanttevredenheidsonderzoek worden er onder andere vragen gesteld over het plan van aanpak en de uitvoering ervan, de samenwerking met de loopbaanadviseur en de kwaliteit van de adviseurs. Op 99% van de vragen is het oordeel tevreden of zeer tevreden toegekend. Een tevredenheidsscore waar wij uiteraard zeer content mee zijn.”



Redenen om voor Focus te kiezen



Voor klanten spelen meerdere redenen mee om voor Focus te kiezen, waaronder: de goede ervaringen in het verleden, de positieve feedback van de kandidaten, de prima prijsstelling, de flexibiliteit en de kwaliteit van de adviseurs. Enkele uitspraken van klanten die in het onderzoeksrapport zijn te lezen: “Ze kennen onze organisatie en weten, wat wij willen en bedoelen. De lijnen zijn kort en de terugkoppeling is van goede kwaliteit”, “De website sprak mij aan en de intake voelde goed”, “Naast de goede ervaringen van anderen was het ook een stukje onderbuikgevoel en het gesprek met de coach gaf mij vertrouwen”, “Ze zitten in de buurt en zijn een bekend bureau” en “Het is een hele prettige partij om afspraken mee te maken. Ze zijn niet te commercieel, denken met je mee, en zijn bereid om te investeren, ook als daar niet direct werk aan vast zit.”



Ontzorging organisaties



Sinds 2017 maakt Focus Nederland onderdeel uit van HumanTotalCare, een gezondheidsdienstverlener die vanuit verschillende merken (zoals HumanCapitalCare, ArboNed, Mensely en IT&Care) werkt aan een gezonder en vitaler werkend Nederland. Met het dienstenpallet van Focus is HumanTotalCare beter in staat om klanten een compleet en integraal programma te bieden op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Christel Logemann licht toe: “We richten ons op het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers. Door het inzetten van loopbaanbegeleiding en –coaching kan uitval door werkgerelateerde stressklachten voorkomen worden. Enkele jaren geleden hadden organisaties meer behoefte aan begeleiding bij uitstroom. Nu richten we ons meer op de ontwikkeling van medewerkers waarbij wij onze kennis van de arbeidsmarkt inzetten om de inzetbaarheid van medewerkers te vergroten.”



Meer informatie



Het Cedeo klanttevredenheidsonderzoek van Focus vindt u als bijlage.