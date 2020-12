Impasse Gemeente Amsterdam en Parkeerwekker duurt voort, kort geding gestart

Amsterdam - De onderhandelingen tussen de Gemeente Amsterdam en Parkeerwekker van eind vorige week zijn op niets uitgelopen. De gemeente start nu alsnog een kort geding.



De hoofdstad eist dat Parkeerwekker haar diensten op een andere manier aanbiedt, Parkeerwekker is het daar niet mee eens.



Met Parkeerwekker kunnen vergeetachtige automobilisten een bericht op hun smartphone ontvangen wanneer een scanauto van parkeerbeheer Amsterdam langs hun auto rijdt. Hiermee wordt gehoopt te bewerkstelligen dat het vergeten van een parkeerkaartje te kopen tot het verleden zal behoren.



Volgens de Gemeente Amsterdam maakt Parkeerwekker zich schuldig aan het aanzetten tot belastingontduiking en privacyschending en zou Parkeerwekker haar activiteiten moeten staken.



De uitspraak volgt in december of januari.