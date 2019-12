Decathlon neemt iconisch hockeymerk Dita over

De Franse sportfabrikant en retailer Decathlon heeft overeenstemming bereikt over de overname van het hockeymerk Dita. Het iconische merk, dat in de jaren ’80 door de beroemde hockeyfamilie Kruize naar Nederland werd gehaald, zal hiermee een extra impuls krijgen voor verdere innovatie en mondiale groei. Dat maken beide bedrijven vandaag bekend. Als grootste sportretailer ter wereld kan Decathlon met deze overname van Dita haar positie in de hockeysport versneld versterken, terwijl de samenwerking met andere belangrijke internationale hockeymerken wordt voortgezet. De distributie van Dita naar specialistische hockey retailers blijft in handen van All Weather Sports uit Utrecht, dat zich richt op de ontwikkeling en distributie van sportmerken.



Dita, opgericht in 1891 ten tijde van het begin van de hockey sport, is één van de oudste hockeymerken ter wereld. De afgelopen jaren was Dita al een zeer belangrijk merk voor Decathlon, met speciale edities voor sticks en schoenen als onderdeel van het gezamenlijk ontwikkelde assortiment. Nu hebben beide bedrijven hun krachten verder gebundeld door Dita's handelsmerk, productkennis en sourcingpartners over te dragen en de distributiecapaciteiten samen te voegen.



Complementaire doelgroepen

Pierre Vernet is trots om een van de meest gerenommeerde hockeymerken toe te voegen aan de Decathlon familie: “Dita richt zich al jaren op getalenteerde, creatieve spelers en is verantwoordelijk voor een reeks mooie innovaties op het gebied van hockey. We zullen deze erfenis zeker koesteren en verwelkomen Dita's product development team bij Decathlon, waar zij toegang krijgen tot onze unieke research & development tools. Ook bieden we gespecialiseerde hockeyretailers volop de mogelijkheid om hun samenwerking met Dita voort te zetten. Deze synergieën zullen daarnaast een verdere boost geven aan onze Korok hockeyproducten met hun kenmerkende ‘player centric approach’ en prijspropositie.”



Meer kracht

Arnaud van der Vecht van All Weather Sports: “Dita is een echt Nederlands bedrijf ‘voor en door hockeyers’. Hockey is in onze thuismarkt natuurlijk al een grote sport met een top drie positie binnen de teamsporten. En ook internationaal groeit de sport snel. Met een partner als Decathlon kunnen we nu garanderen dat hockeyers op alle werelddelen maximaal kunnen profiteren van de innovatieve producten van Dita. De sponsoring van Dita internationals blijft overigens een verantwoordelijkheid van All Weather Sports, aangezien wij dit al decennia doen en precies begrijpen wat de moderne top-hockeyer verlangt.”



Over Decathlon

Decathlon werd opgericht in 1976 in Lille, Frankrijk. Met meer dan 90.000 team mates die werken in meer dan 500 steden en ongeveer 1.600 winkels en verkooppunten, genereerde Decathlon in 2018 een omzet van € 11,5 miljard wereldwijd. Het bedrijf heeft meer dan 80 sport proposities, ieder met een dedicated product development team dat bestaat uit enthousiastelingen van de relevante sport.



Over All Weather Sports

All Weather Sports B.V. is gevestigd in Utrecht en bedient meer dan 600 retailers in 28 landen met de merken Nomad en Dita. Het bedrijf is ontstaan nadat participatiemaatschappij Nederlands MerkGoed, dat in 2015 Dita heeft overgenomen, in 2018 ook een akkoord bereikte over de volledige overname van outdoor specialist Nomad. Om synergie voordelen te behalen zijn beide merken destijds samengevoegd onder de naam All Weather Sports.



https://www.decathlon.com

https://www.dita-hockey.nl

https://www.nederlandsmerkgoed.nl