maandelijkse WietOliePuur informatie bijeenkomsten Almelo

De stichting WietOliePuur is op 08-10-2019 bij de openbare bibliotheek te Almelo, met een informatiebijeenkomst / cannabis markt.



Op deze gezellige maar vooral ook leerzame middag kunt u een lezing bijwonen tijdens een unieke mediwiet markt met verschillende producten van de stichting WietOliePuur.



De stichting WietOliePuur is een cannabis social club die door heel Nederland informatie bijeenkomsten/mediwiet markten organiseren over het gebruik van medicinaal WietOlie en alles wat er mee te maken heeft om dit zo veilig en effectief mogelijk te gebruiken. Het zijn middagen waar we lotgenoten met elkaar verbinden. Er wordt een interessante presentatie gegeven, en in de pauze bieden wij u een heerlijk kopje CBD thee aan. Na de pauze is er een live vragen uur, waarin de voorzitter (Martinus van Lies) van de stichting WOP rechtstreeks al uw vragen beantwoord.



Iedere bezoeker ontvangt een kortingscode om tegen een gereduceerde prijs nu eindelijk zelf eens de olie/creme te gebruiken en te testen



Reserveer uw zitplaats (want vol=vol) via info@wietoliepuur.nl



In de livestream facebookgroep van de stichting WietOliePuur is er elke woensdagavond een gratis masterclass over wietolie met wisselende onderwerpen. Ga naar facebook om u aan te melden of neem eens een kijkje op onze website www.wietoliepuur.nl



Voor eventuele vragen of een persoonlijk advies op maat kunt u ons bereiken via ons WhatsApp servicenummer 0613591490 of via info@wietoliepuur.nl