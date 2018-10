Lancering website Ikstemdezekeer.eu

Op dinsdag 30 oktober aanstaande zal onder leiding van de Kiesmannen de officiële lancering plaatsvinden van het platform www.ikstemdezekeer.eu. Deze lancering is bedoeld voor media en alle geïnteresseerden die de Europese verkiezingen van mei 2019 op de kaart willen zetten. Via www.ikstemdezekeer.eu kan iedereen anderen aansporen te gaan stemmen, activiteiten en evenementen organiseren en deze delen. Dit alles in samenwerking met het Liaisonbureau van het Europees Parlement in Den Haag. Tijdens de interactieve lancering zullen we ingaan op het platform en hoe we er met z'n allen ervoor kunnen zorgen dat Nederland deze keer massaal naar de stembus gaat.



De bijeenkomst vindt plaats in Theater Perdu, Kloveniersburgwal 86 in Amsterdam,en begint om 20.00 uur. Na afloop is er een borrel.