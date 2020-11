APK voor gebouwen goede zaak: ‘Voorkomen beter dan genezen’

Dit is een expertquote van Arjen van der Drift van Kiwa, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Persalarm: Controleer om de zoveel tijd bouwveiligheid alle grote openbare gebouwen, adviseert Onderzoeksraad | ANP



Naar aanleiding van het onderzoek naar het instorten van het dak van het stadion van AZ, in augustus 2019, pleitte de Onderzoeksraad voor Veiligheid deze week voor een periodieke keuring van gebouwen, met name als die een openbare functie hebben. Zo’n APK is volgens de OVV noodzakelijk omdat er op dit moment onvoldoende toezicht is op de constructieve veiligheid van gebouwen.



Als het gaat om de constructieve veiligheid van gebouwen is voorkomen natuurlijk altijd beter dan genezen. In de bouw staan marges onder de druk, waardoor er soms gezocht moet worden naar een delicaat evenwicht tussen bouwkwaliteit en de geldende regelgeving. Dat kan leiden tot kritieke punten in een bouwconstructie die niet altijd problemen op hoeven te leveren, maar soms dramatische gevolgen kunnen hebben. Meestal gaat het daarbij ook niet om één grote fout, maar om meerdere kleine gebreken die samen zorgen voor een fatale kettingreactie.



De Onderzoeksraad voor Veiligheid constateerde dat zich in de afgelopen twintig jaar bij zo’n zestig gebouwen ernstige constructieve gebreken hebben voorgedaan. Achteraf blijkt dat die grotendeels voorkomen hadden kunnen worden als in de ontwerp- en bouwfase beter was opgelet. In mijn ogen is de constructieve veiligheid van een gebouw tweeledig. Aan de ene kant moet bij oplevering alles in orde zijn, wat je kunt afdekken met inspectie of certificering door een onafhankelijke partij. En anderzijds zou het heel verstandig zijn om tijdens de lifecycle van een gebouw periodieke inspecties te laten uitvoeren waarbij kan worden vastgesteld of kritieke delen van een gebouw nog steeds doen waar ze voor ontworpen zijn.



Kiwa is gespecialiseerd in bouwkundige veiligheid. We kunnen de kwaliteit daarvan in de volle breedte verbeteren. Met certificering van bouwconstructies en componenten, maar ook door op basis van periodieke inspecties gebouweigenaren bij te staan om de kwaliteit van hun pand op orde te houden en zo de veiligheid van de gebruikers daarvan te garanderen.



Arjen van der Drift is divisiedirecteur bij Kiwa BDA.