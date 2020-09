Vuurwerk verwacht in openingsweekend Bijzondere Eredivisie

Jonge spelers met handicap staan te popelen om weer te voetballen



Na de ‘gewone’ Eredivisie gaat op zondag 27 september ook de Bijzondere Eredivisie weer van start. De jonge spelers met een beperking van zes van de tien deelnemende profclubs nemen het op de eerste competitiedag van het seizoen in Amsterdam tegen elkaar op. Tijdens deze dag strijden de talenten van AFC Ajax, VVV Venlo, SC Heerenveen, SVB Excelsior, FC Utrecht en nieuwkomer Go Ahead Eagles in de eerste zes wedstrijden van het seizoen. Op zondag 4 oktober komen de spelers van de andere vier deelnemende profclubs - ADO Den Haag, FC Emmen, FC Groningen en De Graafschap – voor het eerst in actie. Na de tien competitierondes in dit tweede seizoen van de Bijzondere Eredivisie is duidelijk welk team zich kampioen van Nederland mag noemen.



Het is de ultieme droom voor vrijwel iedere jongen of meisje met een passie voor voetbal: spelen bij zijn of haar favoriete profclub. Sinds vorig jaar kan deze droom ook uitkomen voor kinderen met een handicap, dankzij de Bijzondere Eredivisie. Deze meerjarige competitie is een initiatief van het Gehandicapte Kind en wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de VriendenLoterij. Elf betaald-voetbalclubs komen tegen elkaar uit met hun eigen G-team. De spelers zijn jonge voetbaltalenten tussen de 10 en 18 jaar met diverse handicaps. Foppe de Haan, is trots op de spelers van SC Heerenveen: “Met de Bijzondere Eredivisie is voetbal écht van iedereen geworden.”



‘Altijd mijn droom geweest’



Het eerste seizoen van de Bijzondere Eredivisie was een feest van sportiviteit, en de zelfverzekerdheid van de jonge spelers groeide met elke wedstrijd. Helaas kwam de competitie in maart stil te liggen door corona. De deelnemers hebben sindsdien zo veel mogelijk doorgetraind en kunnen niet wachten om weer te spelen. Zoals Mike, speler bij FC Emmen, die door het fragiele X-syndroom een verstandelijke beperking heeft: “Mijn droom is altijd geweest om profvoetballer te worden. Nu ik de kans krijg en direct rugnummer 9 ga dragen, wil ik veel goals maken. Het scoren van doelpunten maakt mij blij.” Zijn vader Erik ziet dat voetballen veel met Mike doet: “Voetballen maakt hem blij, helemaal als hij dat met vrienden mag doen.”



Unieke competitie



De Bijzondere Eredivisie was in 2019 de eerste Eredivisie-competitie ter wereld voor kinderen met een beperking. Er zijn op dit moment ongeveer 5.000 kinderen in Nederland die G-voetbal beoefenen. Dit zijn kinderen die net als kinderen zonder beperking, dromen van het uitkomen voor hun favoriete club. Met de Bijzondere Eredivisie wordt deze droom werkelijkheid! In de eerste jaargang schitterden de voetbaltalenten ook in het KRO-NCRV-programma FC De Helden met Klaas Kruistum. De competitie mag dit jaar een nieuwe profclub verwelkomen: ook de spelers van Go Ahead Eagles uit Deventer doen mee om het kampioenschap.



Wil je meer weten over de Bijzondere Eredivisie, de talenten van de clubs of het wedstrijdschema? Kijk dan op www.bijzondere-eredivisie.nl. Voor de veiligheid van de spelers, begeleiders en bezoekers zijn de wedstrijden beperkt toegankelijk voor toeschouwers.



