Grondlegger Freek Kamerling van Dille & Kamille overleden

AMSTERDAM – Afgelopen dinsdag, 11 juni, is oprichter en eigenaar Freek Kamerling van de Belgische en Nederlandse winkelketen Dille & Kamille op 78-jarige leeftijd overleden. Met zijn filosofie van natuurlijke eenvoud voor huis, tuin en keuken maakte hij van het familiebedrijf een van de meest inspirerende retailmerken van Nederland.



Voor Freek Kamerling was het bedrijf dat hij in 1974 in Utrecht begon veel meer dan een winkel. Het was zijn levenswerk. Dille & Kamille ademt nog steeds zijn levensfilosofie van natuurlijke eenvoud uit. Een filosofie die uitgaat van het wezen van mensen en dingen en die de nadruk legt op het innerlijke en niet het uiterlijke.



Ook de ondernemersgeest zat er bij Kamerling al sinds zijn kinderjaren in. Na een carrière bij de SHV, waarvoor hij onder andere de Makro in Delft opzette, opende hij in 1974 de eerste winkel van Dille & Kamille in een werfkelder aan de Oudegracht in Utrecht. Voor die tijd een afwijkend winkelconcept, dat zich afzette tegen de grote warenhuizen en winkels vol plastic en tl-licht in de jaren ’70, waarin de menselijke maat, eenvoud en warme sfeer steeds minder aandacht kregen.



Het bleek een schot in de roos. De maatschappelijke, culturele, mentale en economische omstandigheden vormden in het Nederland van begin jaren ‘70 een goede voedingsbodem om een dergelijke atypische, eigenzinnige winkel tot bloei te brengen. In een detailhandelslandschap waar massaproductie, massadistributie en massaconsumptie de overhand hadden, speelde Dille & Kamille in op de hang naar ‘grootmoeders tijd’ bij het inrichten van woningen, koken en leven.



Freek Kamerling koos daarom voor een assortiment dat zo veel mogelijk werd gemaakt van natuurlijke materialen als hout, ijzer en aardewerk en met zo min mogelijke kunststof en stekkers. Een unieke selectie die tot op de dag vandaag in de winkels van Dille & Kamille is terug te vinden en die 45 jaar na de oprichting nog immer relevant en onderscheidend is.



Vorige maand nog werd Dille & Kamille in een representatief onderzoek verkozen tot derde meest inspirerende retailmerk van Nederland, na Ikea en Rituals.



Na de opening van de eerste winkel in Utrecht volgden in de zes jaar daarna winkels in Leiden, Rotterdam, Nijmegen, Arnhem, Den Haag, Antwerpen, Amersfoort en Deventer. De snelle groei zorgde begin jaren ‘80 ook voor financiële problemen, waardoor Kamerling zich genoodzaakt voelde om het Nederlandse winkelbedrijf te verkopen. Hij zette zelf de winkel in Antwerpen voort, naast een carrière in de advocatuur. Vanuit België scherpte hij zijn eigen winkel- en merkconcept aan.



De droom en de filosofie van natuurlijke eenvoud waren voor hem belangrijker dan winst op de korte termijn. Het geloof in zijn droom zorgde ervoor dat hij in 2004 het Nederlandse winkelbedrijf terugkocht. Op zijn 64ste begon hij aan een nieuw avontuur: het definitief neerzetten van Dille & Kamille als onmisbaar onderdeel van de grote winkelsteden van België en Nederland om op die manier zo veel mogelijk klanten te bereiken met zijn filosofie van natuurlijke eenvoud.



Het is de nadrukkelijke wens van Freek Kamerling dat Dille & Kamille een familiebedrijf blijft en dat zijn bedrijf op een organische manier blijft groeien, om zodoende in steeds meer steden en landen klanten te kunnen inspireren met zijn gedachtengoed.