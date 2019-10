Nederlandse startup levert on-demand sportleggings zonder voorraad

Deze startup maakt eerlijke sportleggings zonder voorraad



Sportleggings gemaakt on-demand. Met die strategie zet Gideon Rijnders (47) van Relax een streep door het fenomeen ‘voorraden’. ‘Maken wat je nodig hebt, dat is een mooie stap naar een meer duurzame wereld.’



Ieder jaar produceert de fast fashion kledingindustrie miljoenen ton afval door onverkoopbare voorraden. Kledingproducent Rijnders besloot daarom over te stappen op slow fashion: kwaliteit boven kwantiteit. De leggings van Relax worden on-demand geproduceerd in eerlijke ateliers en bij de productie wordt zoveel mogelijk gewerkt met gerecyclede materialen.



Bij on-demand produceren wordt er alleen geproduceerd als een klant heeft besteld. Als er een order binnenkomt via bijvoorbeeld bol.com, Amazon of de eigen webshop, dan wordt de legging meteen gemaakt en binnen 10 dagen bezorgd. Daarbij door zoveel mogelijk gerecyclede materialen te gebruiken, is er geen overproductie meer.



‘De verantwoordelijkheid hoort bij ons te liggen, niet bij de consument. Daarom bieden we duurzame kleding voor een goede prijs. Onze eerlijke leggings zijn ook te bestellen via verschillende yoga studio’s in en rond Amsterdam. Door onze kwalitatieve slow fashion beperken we onze footprint’, aldus Rijnders



Ook de ateliers en het vervoer zijn eerlijk. De kleding van Relax wordt met de hand gemaakt in Europese ateliers met goede werkomstandigheden. Om de eindproducten naar Nederland te vervoeren, worden geen vliegtuigen maar treinen ingezet.



Hergebruikte designs

Zelfs de designs van de leggings hebben een duurzaam karakter, zo zijn een aantal designs zijn gebaseerd op eeuwenoude kunstklassiekers uit bijvoorbeeld het Rijksmuseum. Maar ook de batik designs uit India of Indonesië en de houtblokkkunst uit Japan worden hergebruikt bij het ontwerpen van Relax.



Komt de inspiratie uit het verleden; de focus van Relax ligt op de toekomst: “Wat kunnen we nog meer doen om de footprint te verkleinen? Om zo een schonere wereld aan onze kinderen achter te laten.



Beeld: https://wetransfer.com/downloads/3c81e1befd3a63f22...