Dagje uit kan veel goedkoper door spaaracties

Bezoekers van pretpark en dierentuin kunnen in de zomervakantie gemiddeld bijna 36 euro besparen op hun dagje uit door mee te doen met spaaracties. Een dagje uit is daardoor goedkoper dan in 2018, ondanks een fors gestegen kassaprijs.



Net als in voorgaande jaren heeft Tikata.nl in 2019 de prijzen van 35 dagjes uit in Nederland, België en Duitsland onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat een gemiddeld gezin van vier personen in 2019 veel meer kwijt is aan de kassa, namelijk € 94,46 in 2019 vs. € 90,53 in 2018. Een stijging van 4,4%. Zoekt het gezin online naar korting dan bespaart zij net als in 2018 ruim € 20,-



Er kan in 2019 echter fors meer bespaard worden door mee te doen aan spaaracties van bijvoorbeeld de supermarkten. Met deze acties betaalt hetzelfde gezin slechts € 58,78 per uitje. Een korting van € 35,68 (37,7%). De korting is ruim hoger dan de € 30,81 die in 2018 bespaard kon worden.



Meer informatie en alle uitkomsten van het onderzoek in PDF formaat zijn te vinden op https://www.tikata.nl/blog/433/dagje-uit-kan-veel-...



Over Tikata

Op Tikata.nl brengen we voor 150 dagjes uit alle mogelijke kortingsacties in kaart. Op dit moment zitten er ruim 5.000 tickets in de database. In twee simpele stappen berekenen bezoekers binnen een minuut zelf de best mogelijke deal.