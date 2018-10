MBO College Airport wint prestigieuze prijs

Afgelopen vrijdag werd in Noordwijk op het jaarlijks Luchtvaart Gala aan MBO College Airport, onderdeel van het ROC van Amsterdam, de ‘Excellent Aerospace Education Award 2018’ uitgereikt. Het Nederlands Luchtvaart Fonds, het NLF, kent deze toe aan de meest excellente school op het gebied van luchtvaartonderwijs in Nederland.



Deze driejaarlijkse prijs wordt in onderlinge competitie tussen wo-, hbo- en mbo-instellingen (circa 30 scholen) uitgereikt. Het winnen van deze prijs past in de strategie van MBO College Airport om de meest toonaangevende en innovatieve vakschool te zijn in Nederland. Natuurlijk werd dit mede mogelijk gemaakt door de uitstekende onderlinge samenwerking met de luchtvaartpartijen. Met de support van het bedrijfsleven kon MBO College Airport deze kwaliteitsstappen maken. “Het winnen van deze prijs geeft een enorme boost aan de studenten en de docenten van MBO College Airport”, aldus Philip Mol, voorzitter van de directie.



Excellent Aerospace Education Award



In 2014 heeft het NLF voor het eerst de jaarlijkse Excellent Aerospace Education Award uitgereikt aan een opleiding of school die zich naar het oordeel van het NLF het meest in positieve zin heeft onderscheiden. Om voor de 'EAE Award' in aanmerking te komen moet de opleiding of school:



-Goed onderwijs verzorgen, waar het bedrijfsleven behoefte aan heeft;



-Goede contacten onderhouden met het lucht- en ruimtevaartbedrijfsleven en gerelateerde kennisinstellingen;



-Een doelgericht beleid voeren om studenten voor lucht- en ruimtevaart te interesseren;



-Evenementen organiseren om de belangstelling voor lucht- en ruimtevaart in de breedte te wekken;



-Een actief stagebeleid voeren met het betrokken bedrijfsleven;



-De studenten van de opleiding ook naast de opleiding enthousiasmeren voor de lucht- en ruimtevaart, bijvoorbeeld door actieve ondersteuning van het organiseren van lezingen en excursies;



-En uiteraard het prijzenprogramma ‘Stimuleren om te Excelleren’ van het NLF actief steunen en studenten daarvoor enthousiasmeren.