Munckhof wint aanbesteding regiotaxi Noord-Kennemerland

Het wmo-vervoer voor de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest wordt in ieder geval de komende twee jaar uitgevoerd door Munckhof. Dat is de uitkomst van de aanbesteding die het samenwerkingsverband Regio Alkmaar en omstreken afgelopen maanden doorlopen heeft. Het betreft een opdracht met een looptijd van twee jaar, die daarna nog met twee keer een jaar verlengd kan worden.



Beste prijs-kwaliteitverhouding



De gunning van de opdracht vond plaats op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding. Hierin telde prijs voor 40 procent en kwaliteit voor 60 procent. Munckhof heeft de opdracht gewonnen door maximaal te scoren op de diverse onderdelen in de aanbesteding.



Munckhof scoorde onder andere hoog op de onderdelen optimalisatie, communicatie en klanttevredenheid. Naast de innovatieve ideeën om het wmo-vervoer aan te laten sluiten bij ander (doelgroepen)vervoer, was het opleidingsplan voor de chauffeurs overtuigend voor de gemeenten. “In het opleidingsplan wordt extra aandacht besteed aan goede communicatie en service. Dit is niet alleen voor de opdrachtgevers, maar ook voor ons, erg belangrijk om kwaliteit van het vervoer en klanttevredenheid te kunnen garanderen.” aldus Jos Poortinga, Directeur Munckhof Taxi.



Over Munckhof



Met ruim 90 jaar aan vervoerservaring mag Munckhof zich expert noemen in personenvervoer en zakenreizen. De dienstverlening van Munckhof bestaat onder andere uit: zakelijk reizen in binnen- en buitenland voor zowel publieke als private sector, zorg gerelateerd personenvervoer, pendeldiensten voor de toeristische en recreatieve sector, logistiek vervoersmanagement rondom kleine en grote evenementen en mobiliteitsoplossingen voor onderwijsinstellingen.



Munckhof is in staat om al deze verschillende diensten te combineren en dat maakt de organisatie uniek in Nederland. Munckhof heeft de expertise in eigen huis en coördineert en stuurt haar vervoers- en travelpartners aan. Zo kunnen de klanten en relaties met al hun vragen en wensen op één plaats terecht. Totale ontzorging in vervoersmanagement, dat biedt Munckhof!



Munckhof in feiten en cijfers.



Munckhof:



-vervoert ruim 30.000 mensen per dag;



-heeft 2000 medewerkers;



-heeft 23 vestigingen in Nederland;



-maakt gebruik van 1400 eigen voertuigen;



-huurt dagelijks 1500 voertuigen in en coördineert dit vervoer volledig;



-boekt 150.000 vliegtickets per jaar;



-verwerkt 2.500 telefoongesprekken per dag.





Kijk op www.munckhof.nl voor meer informatie.