‘One-stop vakantieshopping’ maakt keuze makkelijker

De website van TravelXL maakt het makkelijker dan ooit om een vakantie te kiezen en te boeken. Op de site staan hotels, vliegtickets, pakketreizen, autohuur, excursies, theaters, vakantiehuizen, cruises, appartementen, bezienswaardigheden, restaurants, e.d. opgenomen die op één site geboekt kunnen worden. Met deze ‘one-stop shopping’ site is snel en gemakkelijk een reis samen te stellen. Om te boeken is het niet langer noodzakelijk om hiervoor meerdere websites te bezoeken.



Alle bekende leveranciers en merken



Honderden leveranciers waaronder Expedia, Booking.com, reisorganisaties in Nederland en Duitsland, zoals TUI en Thomas Cook en vele reis gerelateerde services kunnen op het nieuw ingerichte platform vergeleken en geboekt worden. Ook kunnen alle vliegtickets + 600.000 hotels samen geboekt worden met vluchten van o.a. KLM, Easyjet, Transavia, Lufthansa en Emirates.



Het reisplatform combineert website met ‘stenen winkel’



TravelXL is de eerste reisretailer in Nederland dat een compleet reisplatform introduceert. De klantenservice wordt verleend door meer dan 64 Travelcenters en 40 mobiele Travelplanners.



Klant kiest zelf



De klant kiest of het online reisboekingsplatform in te schakelen of voor persoonlijke interactie (mail, bellen, chatten, appen, bezoek/ afspraak)met een Travelcenter. Deze zijn complementair waarbij TravelXL garandeert dat de prijzen van de aanbieders minimaal gelijk of beter zijn dan zij zelf aanbieden.