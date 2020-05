Turing Foundation verdubbelt actie Vereniging Rembrandt

Amsterdam, 20 mei 2020



De Turing Foundation stelt € 150.000 beschikbaar voor het speciale initiatief ‘De kracht van onze Nederlandse collecties’ van de Vereniging Rembrandt. Daarmee verdubbelt het totale budget tot € 300.000.



De Vereniging Rembrandt lanceerde eind april het initiatief ‘De kracht van onze Nederlandse collecties’. Deze actie biedt kunstmusea de mogelijkheid om een financiële tegemoetkoming van maximaal € 10.000 aan te vragen voor de inrichting van een presentatie rond één of enkele werken uit de eigen collectie in de eerste maanden na de heropening. De Turing Foundation heeft besloten het sympathieke initiatief te ondersteunen en de inleg van € 150.000 te matchen.



De Vereniging Rembrandt en de Turing Foundation hopen met dit initiatief de musea te inspireren en nieuwe energie te geven ter voorbereiding op de aanstaande heropening. In deze uitzonderlijke tijd kunnen musea met kleine presentaties de aandacht vestigen op de rijkdom binnen de eigen collectie.



Musea kunnen tot uiterlijk 30 mei 2020 een aanvraag indienen bij de Vereniging Rembrandt.



Over de Turing Foundation



De Turing Foundation is een vermogensfonds dat wereldwijd projecten ondersteunt op het gebied van onderwijs, natuurbescherming en leprabestrijding. In Nederland ondersteunt de stichting projecten op het gebied van beeldende kunst, muziek en poëzie.



Over de Vereniging Rembrandt



De Vereniging Rembrandt zet zich in voor de bescherming en verrijking van de Collectie Nederland, door financiële steun te geven bij aankopen, restauraties en onderzoek. Zo kunnen wij en generaties na ons genieten van kunst die fascineert en inspireert. Dit kan zij doen dankzij haar ruim 16.000 leden.