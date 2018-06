Nieuwe plek voor unieke treinmodellen Spoorwegmuseum

Op woensdag 4 juli opent het Spoorwegmuseum het Modellenmagazijn. Het Modellenmagazijn is een permanente expositie van de bijzondere collectie treinmodellen, die vaak al decennia tot de collectie van het museum behoren. Hierbij is er niet alleen aandacht voor de modellen zelf, maar ook voor de mensen achter de modellen. Getoond worden vele unieke modeltreinen, van fabrieksmodellen en zelfbouwlocomotieven tot stokoud speelgoed en zeldzame verzamelobjecten. Het Modellenmagazijn brengt deze prachtige collectie op een speelse manier tot leven.



De uitvinding van de stoomlocomotief vormde aan het begin van de negentiende eeuw het startschot voor een revolutie op het gebied van vervoer. De trein sprak zo tot de verbeelding, dat al snel alle mogelijke spoorwegmaterieel in het klein werd nagebouwd. Zo kwamen omstreeks 1835 de eerste speelgoedtreintjes op de markt en ontwikkelde zich in de loop der tijd een heuse speelgoedindustrie. Ook professionele locomotiefbouwers en ingenieurs bouwden treinen in het klein, bijvoorbeeld met het doel om de vorm en kleur van een nieuw type te testen. Volkomen uniek zijn de modellen die vervaardigd zijn door hobbyisten, die al hun vrije tijd opofferden om hun favoriete locomotief of rijtuig zo realistisch mogelijk na te bouwen. Al die verschillende soorten treinmodellen vormen tot de dag van vandaag geliefde objecten voor verzamelaars. Wat maakt treinmodellen toch zo fascinerend? Ontdek het in het Modellenmagazijn en maak kennis met de mensen achter de modellen: de bouwers, bedenkers, bezitters en beginners.





De bouw van het Modellenmagazijn is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de Vereniging Vrienden van het Spoorwegmuseum.