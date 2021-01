Ondernemers in de bouwketen zijn optimistischer, onzekerheid op lange termijn blijft

Ondernemers in de bouwketen zijn positiever over de omzetontwikkeling dan aan het begin van de coronacrisis. Nog maar één op de honderd bedrijven verwacht dat de omzet de komende drie maanden zal dalen. Aan het begin van de coronacrisis hield nog bijna 40% rekening met een omzetdaling. Vooral installatiebedrijven zijn optimistisch, maar ook architecten, bouwbedrijven en ingenieurs zijn beduidend minder negatief dan een half jaar geleden. Op de langere termijn blijven ondernemers onzeker over de omzetontwikkeling, onder meer door het uitblijven van een oplossing voor het stikstofprobleem. Dit blijkt uit de Monitor Bouwketen najaar 2020 die het Economisch Instituut voor de Bouw heeft uitgevoerd in opdracht van de BNA, Koninklijke Bouwend Nederland, Koninklijke NLingenieurs en Techniek Nederland.



Ondernemers in de hele keten van de bouw zijn nu optimistischer over de ontwikkeling van de werkgelegenheid dan aan het begin van de coronacrisis. Installateurs en ingenieursbureaus verwachten gemiddeld een toename van het personeelsbestand. Bij architecten en bouwbedrijven is het sentiment nog licht negatief. De verbetering van het sentiment is mede te danken aan het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ waardoor de meeste werkzaamheden in de bouwketen konden doorgaan.



Conjunctuur per schakel in de bouwketen



Architectenbureaus – Architectenbureaus melden een gemiddelde werkvoorraad van 5,9 maanden, een stijging van bijna 2 maanden ten opzichte van de voorgaande meting. Per saldo verwacht ongeveer 16% van de bedrijven een afname van de omzet; dit was bij de vorige meting nog 60%. Bij de vorige conjunctuurmeting verwachtte ongeveer één op de 5 bedrijven een krimp van het personeelsbestand, nu is dat één op de 20 bedrijven.



Ingenieursbureaus – De werkvoorraad van de ingenieursbureaus bedraagt 5,2 maanden. Ten opzichte van een half jaar geleden is dit een toename van 0,3 maand. Per saldo verwacht ongeveer 7% van de bureaus een afname van de omzet, terwijl 10% verwacht meer personeel aan te nemen.



Bouwbedrijven – Bij de bouw- en infrabedrijven bedraagt de werkvoorraad 9,5 maanden. Dat is 0,1 maand minder dan een half jaar geleden. Per saldo verwacht één op de twaalf bouwbedrijven een lagere omzet in het vierde kwartaal. Ongeveer 2% van de bedrijven verwacht een afname van het personeelsbestand.



Installatiebedrijven – Installatiebedrijven laten ten opzichte van de voorjaarsmeting zeer positieve cijfers zien. De werkvoorraad is met ongeveer 3 maanden gestegen naar 10,5 maanden werk. Per saldo verwacht ongeveer 10% van de installatiebedrijven een omzetstijging. Bijna driekwart van de installateurs verwacht een toename van het personeelsbestand in de komende maanden. Ongeveer één op de zeven bedrijven verwacht een afname van de werkgelegenheid.



Over de Monitor Bouwketen



De Monitor Bouwketen is een gezamenlijk initiatief van de brancheverenigingen in de bouwketen: de BNA, Koninklijke Bouwend Nederland, Koninklijke NLingenieurs en Techniek Nederland. De bouwketen beslaat circa 5% van het bruto binnenlands product (bbp) en is goed voor 450.000 arbeidsjaren aan werk in Nederland. De Monitor Bouwketen is gebaseerd op de gegevens van ongeveer 1.500 bedrijven en verschijnt twee keer per jaar. Op de websites van de betrokken brancheverenigingen is het volledige rapport te downloaden.