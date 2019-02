LHH's Active Placement veroorzaakt verschuiving in outplacement

Active Placement veroorzaakt verschuiving van mensen die vacatures vinden naar 'Vacatures die mensen vinden'



Lee Hecht Harrison's investeringen in mensen en digitale innovatie blijven bijdragen aan het hervormen van de Outplacement-industrie.



Lee Hecht Harrison (LHH) heeft 4 februari aangekondigd dat "Active Placement", hun opnieuw uitgedachte benadering van outplacement, de belofte waarmaakt dat individuen in (loopbaan)transitie sneller een betere baan vinden. Sinds de aankondiging van de lancering in juli 2017, heeft LHH meer dan een half miljoen mensen over de hele wereld geholpen bij het vinden van nieuwe kansen door middel van Active Placement.



"Nu we deze mijlpaal bereiken door 500.000 mensen te ondersteunen met Active Placement, zijn er een aantal belangrijke successen die de waarde en impact aantonen van Active Placement bij elke persoon die we ondersteunen," zei Greg Simpson, Senior Vice President en Career Transition Practice Leader bij LHH.



"Het meest opwindende is een belangrijke meting die rechtstreeks voortvloeit uit reacties die we van kandidaten ontvangen nadat ze een nieuwe baan hebben gevonden. Meer dan 90% van de kandidaten die Active Placement ervaren, geven aan dat ze in een vergelijkbare of betere baan terecht zijn gekomen, met een vergelijkbaar of beter salaris. Bovendien hebben onze gepersonaliseerde loopbaanbegeleiding en aanpak van mensen met banen verbinden ertoe geleid dat 81% van de kandidaten aangaf dat hun nieuwe baan meer aansluit op hun eigen carrièredoelstellingen. "



Hoewel persoonlijke individuele coaching en ondersteuning de kern blijven uitmaken van de manier waarop LHH met kandidaten werkt, hebben hun investeringen in hun eigen digitale transformatie - samen met hun unieke strategie om mensen met banen te verbinden - ook de menselijke steun die zij bieden drastisch verbeterd.



"We maken gebruik van kunstmatige intelligentie en data om te bepalen op welke manier we kandidaten coachen en ontwikkelen en deze koppelen aan kansen. Hierdoor wordt een geavanceerde, gepersonaliseerde gebruikerservaring gecreëerd die individueel succes mogelijk maakt. Tegelijkertijd helpen we Talent Acquisition-teams en wervingsmanagers vacatures in te vullen met hoogopgeleide kandidaten die toonaangevende organisaties hebben verlaten. Het is een strategie die resulteert in 'banen die mensen vinden'. "



Centraal in deze strategie staat de Digital Talent Exchange, het eigen systeem van LHH dat het brede scala van LHH-kandidaten samenbrengt met exclusieve vacatures van werkgevers die actief op zoek zijn naar talent. Als onderdeel van de verbeterde personal branding-ondersteuning van LHH, die onder andere voor SEO geoptimaliseerd cv en LinkedIn-profiel zorgt, ontvangt elke kandidaat een persoonlijk profiel in de Digital Talent Exchange, waardoor deze zichtbaar wordt voor duizenden managers en recruiters met bestaande en toekomstige talentenbehoeften.



"In de afgelopen zes maanden hebben we de Digital Talent Exchange naar een hoger niveau getild", zei Simpson, "zodat kandidaten en Talent Acquisitie teams verbinding kunnen maken op een manier die nog nooit eerder is gezien."



De Digital Talent Exchange genereert nu dagelijks duizenden kandidaat-baan combinaties. De Talent Promoters van LHH voegen vervolgens de kritische menselijke touch toe en verfijnen deze matches op basis van hun kennis met betrekking tot talentenbehoeften van elk bedrijf. Vervolgens sturen ze 'Curated Talent Pools' naar talentacquisitieteams in de vorm van een interactief dashboard. Wervingsmanagers kunnen individuele profielen waarin ze geïnteresseerd zijn openen en rechtstreeks contact opnemen met kandidaten.



"De feedback van talentverwerving en kandidaten was zo positief en de resultaten zijn zo sterk", zei Simpson, "dat we dit proces nu opschalen om maandelijks 25.000 kandidaatprofielen aan wervingsmanagers te leveren."



Een ander cruciaal onderdeel van het succes van Active Placement is Ella, LHH's Digitale Job Search Assistente op basis van kunstmatige intelligentie. LHH is wereldwijd gelanceerd in februari 2017 en viert Ella's tweede verjaardag. Ella's eerste rol bij LHH was om te communiceren met kandidaten en meer te weten te komen over hun zoekvoorkeuren zodat ze dagelijks jobleads, afgestemd op deze voorkeuren, kan sturen. Ella heeft inmiddels bijna 100 miljoen banen gedeeld met kandidaten.



LHH is voort gaan bouwen op de AI-mogelijkheden van Ella en de tool is nu een geïntegreerd onderdeel van de digitale ervaring van elke kandidaat, waardoor de relatie die individuen hebben met hun LHH Career Consultant wordt versterkt. Door interactie met kandidaten in hun LHH-programma's en het aanbevelen van relevante inhoud en bronnen, heeft Ella de digitale betrokkenheid van kandidaten met 50% vergroot. Kandidaten die interactie hebben met Ella geven 30% meer/vaker informatie over de nieuwe banen waar zij terecht komen, waardoor de reeds robuuste mogelijkheden van LHH voor het leveren van gegevens en analyses aan hun klanten worden verbeterd.



Nog een andere manier waarop LHH het gebruik van data en digitalisering bevordert om betere resultaten voor kandidaten te bereiken, is Fit4Next (patent aangevraagd), een voorspellende tool die live gegevens aan Career Consultants levert over de voortgang van de individuen die ze ondersteunen. Fit4Next, gecreëerd door het data science-team van LHH, is gebaseerd op de studie van hoe de frequentie en combinatie van het gebruik maken van de activiteiten en hulpmiddelen die binnen de outplacement programma’s geboden worden, mensen helpt hun gewenste resultaten te bereiken.



Door deze objectieve data te vergelijken met die van miljoenen vorige kandidaten, kan Fit4Next bepalen of een persoon goed op weg is naar een succesvol resultaat. Tussen persoonlijke coaching sessies, kan de LHH career consultant de voortgang van hun kandidaten volgen op hun Fit4Next dashboard, zodat ze snel kunnen ingrijpen wanneer ze iemand identificeren die wellicht extra ondersteuning nodig heeft.



Simpson zei: "Fit4Next is een voorbeeld van hoe we nieuwe digitale tools in handen geven van onze ervaren career consultants. Samen met Ella en de Digital Talent Exchange maakt het deel uit van onze voortdurende toewijding om te investeren in de beste mensen en de beste technologie die een verschil maken voor onze kandidaten en klanten."



Over Lee Hecht Harrison



Lee Hecht Harrison (LHH) helpt bedrijven hun leiders en personeel te transformeren, zodat ze hun prestaties kunnen verbeteren. In een tijdperk van voortdurende verandering is het succesvol transformeren van uw personeel afhankelijk van hoe goed bedrijven en hun mensen verandering omarmen, navigeren en leiden; zowel in hun organisatie als hun loopbaan. Bij Lee Hecht Harrison gebruiken we onze expertise in talentontwikkeling en transitie om oplossingen op maat te bieden die onze klanten helpen hun leiders en personeel te transformeren, zodat zij de mensen en cultuur hebben die ze nodig hebben om te evolueren en te groeien. Onze passie is het verschil maken in iemands loopbaan en het ontwikkelen van sterkere leiders, zodat onze klanten een sterk employer brand kunnen opbouwen.