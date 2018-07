Munckhof ontvangt certificaat dementievriendelijk

Stichting Alzheimer Nederland heeft Munckhof gecertificeerd als dementievriendelijke organisatie. Het certificaat werd uitgereikt omdat Munckhof al enige tijd de training ‘Samen Dementievriendelijk’ aanbiedt aan haar chauffeurs.



Inmiddels 150 collega’s opgeleid



Munckhof biedt al enige tijd de training aan voor het personeel. Tom Roefs, algemeen directeur van Munckhof: “Onze taxichauffeurs hebben dagelijks in de taxi te maken met mensen die dementie hebben. Het is voor ons daarom erg belangrijk dat chauffeurs de ziekte herkennen en weten hoe ze moeten reageren. De ziekte kenmerkt zich door diverse fases en iedere fase vraagt om een andere aanpak. In de training die de chauffeurs volgen wordt hier aandacht aan geschonken. Inmiddels hebben al 150 collega’s de training gevolgd. Het streven is dat volgend jaar alle collega’s die betrokken zijn bij deze doelgroep de training gevolgd hebben.”



Munckhof is voorbeeld voor andere organisaties



Ook Stichting Alzheimer Nederland is trots op de prestatie van Munckhof. Petra Leijssen, bestuurslid Alzheimer Noord-Limburg: “Munckhof heeft het certificaat ontvangen omdat de organisatie de kennis over het herkennen en omgaan met dementie heeft vergroot en zich blijvend inzet voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Munckhof heeft zelf een docent opgeleid die de training intern verzorgd. Dat is erg bijzonder en geeft aan hoe bewust de organisatie bezig is met het opleiden van personeel. Munckhof is een voorbeeld voor andere organisaties en is optimaal op de toekomst voorbereid.”



Over Munckhof



Munckhof bestaat uit een aantal bedrijven die gespecialiseerd zijn in personenvervoer en reizen. Het bedrijf, dat met het hoofdkantoor gevestigd is in Horst, onderscheidt zich in de markt door zich te focussen op het totaalpakket aan vervoer. Van taxi tot touringcar en van meerdaags evenement tot zakenreis. Een hoge kwaliteit en service vormen belangrijke uitgangspunten in de dienstverlening. Er wordt daarom veel waarde gehecht aan het kwaliteitscertificaat ISO9001, het milieucertificaat ISO14001 en de diverse branche specifieke keurmerken die Munckhof mag voeren.



Organisatorisch bestaat Munckhof uit de divisies Taxi, Tour en Travel. De taxidivisie richt zich op het regisseren, organiseren en uitvoeren van kleinschalig personenvervoer in geheel Nederland. Vanuit de regiecentrale in Horst wordt het vervoer geregisseerd voor vele zorginstellingen, overheden en andere organisaties. Daarnaast verzorgt Munckhof taxivervoer in de breedste zin van het woord vanuit vestigingen in Amsterdam, Arnhem, Cuijk, Ede, Eindhoven, Heijen, Hoofddorp, Horst, Lichtenvoorde, Nijkerk, Putten, Ridderkerk, Tilburg, Wageningen en Zaandam.



De divisie Tour is gespecialiseerd in grootschalig groepsvervoer per touringcar. Naast het uitvoeren van dit vervoer vanuit de locaties in Arnhem, Heijen en Horst is de tour divisie gespecialiseerd in het plannen en verzorgen van complexe vervoersprojecten. De organisatie en uitvoering van het totale vervoer tijdens Pinkpop, de EK Atletiek 2016 en het treinvervangend vervoer van de Nederlandse Spoorwegen zijn hier voorbeelden van.



Naast de taxi en touringcar divisies heeft Munckhof het bedrijfsonderdeel Travel, dat zich bezighoudt met de verkoop van internationale zakenreizen en meerdaagse groepsreizen. Hiertoe behoren de zakenreisbureaus van Munckhof Business Travel (Venlo, Veenendaal, Schiedam, Deventer, Helmond, Delfzijl, Amsterdam en Schiphol), zakenreisbureau Roberts & Partners (Schiphol), schoolreisspecialist MGI Travel (Schiedam) en groepsreisspecialist Munckhof Groups Desk (Venlo).



Munckhof telt in totaal 1500 medewerkers. Kijk op www.munckhof.nl voor meer informatie.