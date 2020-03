Single SuperMom Amsterdam biedt gratis online support aan

Grootste Amsterdamse organisatie van alleenstaande moeders biedt gratis online support aan



De stichting Single Supermom merkt dat er onder Amsterdamse alleenstaande moeders veel vragen zijn rondom het coronavirus, denk aan thema’s als werk, gezondheid en opvoeding. De impact van het virus is vergaand. Ook thuis. Ook al zijn er in huis misschien geen gezondheidsklachten. Hoe kan je het beste thuiswerken als je kinderen ook thuis zijn? Hoe zit het met kinderopvang? Wat betekent dit alles voor mijn inkomen? Hoe leg je je kinderen uit wat er gaande is? Single SuperMom gaat de komende weken onze doelgroep online extra steun bieden. Wij nodigen Amsterdamse alleenstaande moeders dan ook uit om (gratis) lid te worden van onze online community via https://www.facebook.com/groups/SingleSuperMom.nl/



We gaan vragen beantwoorden en informatie geven over verschillende onderwerpen. Dit gaan we doen met vlogs, live-chats, blogs en informatie over voorzieningen van allerlei experts. Denk bijvoorbeeld aan psychologen Barbara Nanninga en Susan Dechering en pedagogen Heleen Wientjes en Alice Faber. Moeders kunnen online meekijken en meepraten. De ideale manier om inspirerende tips op te doen, een (online) netwerk op te bouwen in de buurt en gevoelens van eenzaamheid misschien wat op afstand te houden. Al onze evenementen en bijeenkomsten hebben we in verband met het coronavirus tot nader bericht stilgelegd.



Deze extra ondersteuning wordt mede mogelijk gemaakt door een samenwerking met de gemeente Amsterdam. Daarvoor onze dank.



Over Stichting Single SuperMom



De stichting Single SuperMom is opgericht in 2008 en inmiddels uitgegroeid tot het grootste netwerk voor alleenstaande moeders in Nederland. Single SuperMom biedt ondersteuning aan alleenstaande moeders in het hele land. Het doel is het vergroten van de economische zelfstandigheid en zelfbeschikking van een kwetsbare groep. Single SuperMom is opgericht in 2008 door Eva Yoo Ri Brussaard. www.singlesupermom.com.