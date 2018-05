Prestigieuze internationale reisprijs voor zakenvrouw Elske Doets

Jan Doets America Tours heeft in Denver voor de vijfde maal een prestigieuze Amerikaanse Oscar voor de Reiswereld gewonnen.



De touroperator uit Heerhugowaard, die wordt geleid door Zakenvrouw Elske Doets, is onderscheiden met de Chairman’s Circle Honors Award, ook wel bekend als de Oscar voor de reiswereld. Hiermee behoort haar onderneming tot beste en de meest omzettende vijftig Amerikaspecialisten van de wereld.



Eerder viel Doets al in 2013, 2015, 2016 en 2017 in de prijzen. En dat is bijzonder, gezien het feit dat Doets zich daarvoor een plek heeft moeten bevechten tussen grote reisorganisaties uit landen met een veel grotere markt als bijvoorbeeld China, India, Brazilië en India. Geen enkele andere Nederlandse reisorganisatie slaagde hier ooit in en viel dus in de prijzen.



China



Vooral de opkomst van de Chinese reisorganisaties, maakt het voor touroperators een steeds grotere uitdaging om plekken vast te leggen op de juiste locaties. Het wordt daardoor steeds moeilijker om zaken te doen op niveau. Voortbouwend op haar jarenlange netwerk lukt het Doets om haar positie te handhaven en zich niet te laten verdringen.



Doets ziet het openbreken van de Chinese markt als een belangrijke beweging. ,,De opkomst van China als land van reizigers en land om naar toe te reizen, is prikkelend. Daarom ben ik onlangs zelf maar eens naar China gereisd om zelf de dynamiek van dat land te beleven. Als zakenvrouw word ik heel warm van alle mogelijkheden en de gretigheid waarmee mensen kansen omarmen.”



De Reis Oscar werd afgelopen zaterdagavond uitgereikt op het jaarlijkse congres van de Amerikaanse reiswereld, de zogenaamde International Pow Wow. Dit jaar vond die plaats in Denver.



Einde persbericht



Over de Chairman’s Circle Honors Award



De Chairman’s Circle Honors Award staat internationaal in hoog aanzien en geldt als de Oscar voor touroperators.



Jaarlijks dingen wereldwijd zo’n zesduizend reisorganisaties mee naar de eervolle onderscheiding. De prijs wordt gezien als een waardering van gezamenlijke Amerikaanse toerisme-industrie.



Prijswinnaars worden niet alleen beoordeeld op omzet. Om te kunnen winnen moet een reisorganisatie ook hoog scoren op het gebied van kwaliteit, kwantiteit en marketing.



Een jury van kopstukken uit de Amerikaanse toerisme-industrie bepaalt op basis van onder andere bovenstaande factoren wie van de duizenden gegadigden een van de vijftig ‘Oscars’ krijgt.



Over Jan Doets America Tours



Jan Doets America Tours is de specialist op het gebied van reizen naar de Verenigde Staten en Canada. Door steeds weer te vernieuwen, zonder de persoonlijke aanpak uit het oog te verliezen, slaagde Doets erin om de afgelopen jaren spectaculair te groeien. Met 17.500 reizigers en een omzet van ruim 27,5 miljoen euro op jaarbasis ligt er een ijzersterk fundament voor verdere ontwikkeling.



Jan Doets America Tours wordt geleid door de Elske Doets, Zakenvrouw van het Jaar 2017. In dat kader zet zij zich in voor de ontwikkeling van het ondernemerschap voor jonge vrouwen. Om die reden heeft zij de Elske Doets Young Lady Business Academy in het leven geroepen, voor vrouwen van 15 tot 24 jaar. Begin juli vindt daarvan de derde editie plaats.