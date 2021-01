Retouren topdrukte bij webwinkeliers na verkooppiek in december



BuyBay ontzorgt webwinkels in het verwerken van deze retouren en geeft ze een tweede leven



Retourspecialist BuyBay heeft zijn capaciteit flink uitgebreid om de toestroom aan retourpakketten in januari op te kunnen vangen. De drukte voor webwinkeliers is namelijk nog lang niet voorbij. Door de sterke toename in online bestellingen door corona, is de stroom aan retouren dit jaar nóg groter – zeker nu de decembermaand net achter de rug is.



De sluiting van niet-essentiële winkels in combinatie met de feestdagen hebben gezorgd voor een enorme toename in online bestellingen. Wegens topdrukte kon PostNL niet langer meer alle pakketjes ophalen bij (web)winkeliers. Gevolg: webwinkels kunnen minder versturen en consumenten wachten langer op hun bestellingen. Om het probleem op te lossen, heeft PostNL consumenten opgeroepen hun retouren vast te houden tot tenminste 7 januari. Veel webwinkels verlengen daarbij hun retourtermijn, soms tot wel 60 dagen.



Toestroom aan retouren



Retourspecialist BuyBay verwacht dat consumenten in januari de opgespaarde retouren massaal gaan opsturen. Dit zorgt voor een nieuwe piek bij bezorgdiensten, maar voornamelijk bij (web)winkeliers. Uitgaande pakketjes staan nog in het distributiecentrum klaar om verzonden te worden en tegelijkertijd komen er al nieuwe ladingen geretourneerde producten binnen.



Kostenpost



Deze retouren zijn onnodig vaak verliesposten, mede omdat de logistieke kosten hoog zijn. Een retour gaat terug naar het distributiecentrum waar het wordt gecontroleerd, eventueel wordt opgepoetst of gerepareerd, en vervolgens opnieuw verpakt. En dan moet er nog een geschikte koper voor worden gevonden. Door gebrek aan kennis en expertise worden retourartikelen nog te vaak vernietigd of voor een lage prijs aan opkopers verkocht. Volgens BuyBay is dat eeuwig zonde, en ook niet goed voor het milieu. Daarom geeft BuyBay geretourneerde producten een tweede leven en verkoopt deze voor een optimale prijs aan een nieuwe consument. Met meer dan 250 werknemers is BuyBay klaar om (web)winkeliers in januari te helpen met het verwerken van retouren.



Retourspecialist BuyBay



BuyBay is opgericht in 2014 met de missie om afvalverspilling tegen te gaan. BuyBay levert software, en verwerkt en verkoopt geretourneerde producten voor (web)winkeliers, distributeurs en merken. Door de inzet van pricing-algoritmes software voor diverse marketplaces zorgt BuyBay altijd voor een match met een geschikte koper tegen een goede prijs. Met meer dan 250 medewerkers werkt BuyBay dagelijks toe naar een economie zonder afval.