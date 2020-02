Justfog e sigaret, succesvol stoppen met roken

Starterkits. Aanbevolen om mee te beginnen als je de overstap naar dampen wilt maken.

Roken is een verslaving waar je niet makkelijk vanaf komt. Veel mensen hebben meerdere vergeefse pogingen gedaan om deze ongezonde gewoonte definitief achter zich te laten. Maar nu is er de vernieuwde Justfog e sigaret . Met behulp van de verschillende soorten elektrische sigaretten van Jusgtfog is het nu ook voor de meest verstokte rokers mogelijk om succesvol te stoppen met roken. Je stapt over van roken van tabak naar het dampen van de Justfog e sigaret. Damp-e.nl is online leverancier van e-sigaretten waaronder de Justfrog. Naast het leveren van producten geven zij advies omtrent het verstandig gebruik van de e-sigaret.Iedereen weet dat roken slecht is voor de gezondheid. De meest bekende oorzaak van roken is longkanker. Minder bekend is dat rokers ook een verhoogde kans hebben op andere vormen van kanker zoals borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker. Maar als roker heb je ook een grote kans op hart- en vaatziekten. Daarnaast worden je tanden bruin, gaat je conditie achteruit en krijg je een hoge bloeddruk als je rookt. En dit is nog maar het topje van de ijsberg. Alle reden dus om definitief te stoppen met roken van tabak. De Justfog e sigaret kan je daarbij helpen.Justfog e sigaret heeft diverse soorten elektrische sigaretten die je kunnen helpen om te stoppen met het roken van tabak en over te stappen naar dampen:De dampproductie en de manier van inhaleren van de starter kits lijken het meest op het roken van een gewone sigaret, de zogenaamde Mouth-to-Lung manier van inhaleren. Hierbij wordt de damp eerst naar de mond geïnhaleerd en vervolgens naar de longen. Door de gelijkenis met het roken van een sigaret met tabak, is dit de beste Justfog e sigaret als je de overstap naar dampen wilt maken.Deze zeer kleine e sigaret is erg handig in gebruik en gemakkelijk om mee te nemen, zelfs in je broekzak. Als je niet wilt opvallen bij het dampen, is deze e sigaret de beste keuze voor jou.De sub ohm e sigaret dampt op een manier die totaal niet lijkt op het roken van een gewone sigaret, de zogenaamde Direct-Lung manier van inhaleren. Deze e sigaret produceert veel damp die direct naar de longen geïnhaleerd wordt, vergelijkbaar met het roken van een waterpijp. Door deze manier van inhaleren geeft het een intensere smaak dan andere soorten e sigaret, deze Justfog e sigaret is geschikt voor de meer ervaren damper.Welke soort Justfog e sigaret je ook koopt, ze zijn allemaal geschikt voor e-liquids die verkrijgbaar zijn in diverse smaken, zoals fruit of frisdrank. En als je niet van al die smaakjes houdt, kan je kiezen voor e-liquids in de smaken tabak of neutraal. De Justfog e sigaret is verkrijgbaar met en zonder nicotine dus helemaal geschikt om het roken langzaam, maar succesvol af te bouwen.