NIEUW RAPPORT ECORYS: Nieuwe hotels zorgen komende jaren voor enorme groei van toerisme



· Onderzoek van onderzoeksbureau Ecorys toont aan dat het aantal toeristen in Amsterdam blijft groeien, ondanks coalitieplannen



· Drijvende kracht achter de groei zijn nieuw te bouwen hotels die zorgen voor 2 miljoen extra verblijfsgasten per jaar



· Voorstel om vakantieverhuur tot 30 dagen te beperken heeft weinig tot geen impact op het verblijfstoerisme, maar heeft een negatief effect op de spreiding van toerisme en de buurteconomie



AMSTERDAM, 9 oktober 2018 – Een nieuwe studie van onderzoeksbureau Ecorys toont aan dat ondanks de coalitieplannen, het aantal toeristen in Amsterdam de komende periode enorm zal blijven stijgen. De studie laat zien dat het beperken van vakantieverhuur naar 30 dagen zorgt voor 90.000 minder verblijfsgasten, terwijl de nieuw te bouwen hotels en de mogelijke verplaatsing van de cruise terminal 2.2 miljoen extra verblijfsgasten naar Amsterdam trekt. Dit staat gelijk aan een kolossale 4.1 miljoen extra overnachtingen per jaar.



Drijvende kracht



Momenteel verwelkomt Amsterdam 19 miljoen toeristen per jaar, waarvan ongeveer 10 miljoen in de stad overnachten (verblijfsgasten). Hotels, hostels en cruiseschepen zijn samen verantwoordelijk voor meer dan 90% van de verblijfsgasten in Amsterdam. Meer dan de helft van de hotels zijn gesitueerd in het stadscentrum en cruiseschepen meren momenteel aan bij de Piet Heinkade, naast Amsterdam Centraal. Gecombineerd dragen zij voor 77% bij aan de uitgaven van verblijfstoeristen in de stad.



Ondanks de voorgestelde maatregelen van de nieuwe coalitie om toerisme te bestrijden, laat het Ecorys rapport zien dat de 8.000 nieuwe hotelkamers circa 1.8 miljoen extra verblijfsgasten zullen aantrekken. Ook zou de verplaatsing van de cruiseterminal het aantal toeristen met 400.000 kunnen vergroten.



Vakantieverhuur



Op basis van cijfers van Airbnb heeft Ecorys berekend dat vakantieverhuur verantwoordelijk is voor minder dan 8% van het aantal verblijfs bezoekers in Amsterdam. In tegenstelling tot hotels en cruiseschepen blijft het overgrote deel van de inkomsten via Airbnb bij Amsterdammers - 87% van wat gasten betalen komt terecht bij de hosts. Daarnaast draagt vakantieverhuur bij aan de spreiding van toerisme.



Hoewel slechts 8% van alle verblijfsgasten via Airbnb overnacht, is 21% van de totale bestedingen afkomstig van deze groep. Gasten die via Airbnb boeken blijven namelijk langer - twee keer zo lang in vergelijking met hotels - en geven gemiddeld meer geld uit per dag. Dit in scherp contrast met cruiseschepen die een vergelijkbaar aantal bezoekers als Airbnb aantrekken, maar slechts voor 2% van alle uitgaven verantwoordelijk zijn.



Het Ecorys rapport concludeert dat het effect van een 30-dagen regel beperkt is op het aantal verblijfstoeristen in de stad (90.000). Dit aantal staat in schril contrast met de 4.1 miljoen extra overnachtingen per jaar gegenereerd door hotels en cruiseschepen.