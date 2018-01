Amacom en Segway-Ninebot gaan samenwerking aan!

Het jaar 2018 begint goed voor fulfilment partner Amacom en mobiliteitsmerk Segway-Ninebot. Zij slaan de handen ineen voor een intensieve samenwerking. Met deze samenwerking voegt Amacom een bijzonder merk toe aan haar assortiment en heeft Segway Europe een partner gevonden die binnen de gehele Benelux exclusief de verkoop en distributie gaat verzorgen.



Het merk Segway-Ninebot



Segway-Ninebot is ‘s werelds toonaangevende leverancier van persoonlijk elektrisch vervoer en focust zich op de ontwikkeling van smart en duurzame mobiliteitsproducten voor korte afstanden. Segway-Ninebot heeft haar portfolio de afgelopen jaren uitgebreid met diverse modellen voor persoonlijk gebruik, zoals elektrische eenwielers, steps en mini Segway producten en is daarnaast continu bezig haar portfolio verder uit te breiden. Uniek aan Segway-Ninebot is dat alle producten verrassend gemakkelijk zijn in gebruik en tevens comfortabel en efficiënt de afstand van A naar B afleggen. Bovendien zijn de producten milieuvriendelijk en worden ze meer en meer gebruikt als aanvulling of alternatief voor een scooter, fiets, auto of het openbaar vervoer.



De samenwerking



Algemeen directeur van Amacom, Dick Engels, is erg content met deze samenwerking: “Naast dat de artikelen van Segway-Ninebot een kwalitatieve toevoeging zijn aan ons huidige assortiment, is het tevens een prachtige uitdaging om samen met Segway-Ninebot het marktaandeel binnen de Benelux te gaan vergroten”. Begin deze maand werd het wederzijdse vertrouwen uitgesproken en was het partnerschap beklonken. Voor beide organisaties een mooie kans om de Benelux markt te laten zien wat het duurzame korte afstandsvervoer van de nabije toekomst gaat zijn!



Wil je meer informatie over de diensten van Amacom? Neem dan een kijkje op www.amazingcompany.eu. Ben je al partner bij Amacom, bekijk dan het assortiment van Segway-Ninebot in onze online portal www.quecom.nl. Om de innovatieve vervoersmiddelen van Segway-Ninebot te bekijken, ga je naar www.segway.com.