Unieke schetsboeken van Vincent van Gogh openbaar voor grote publiek

Van de vele schetsboeken die Vincent van Gogh gehad moet hebben, zijn er slechts vier bewaard gebleven uit de tijd dat hij kunstenaar was. Deze schetsboeken bevinden zich in de collectie van het Van Gogh Museum en worden vanwege hun kwetsbaarheid nog maar zeer zelden in het openbaar getoond. Om die reden heeft het Van Gogh Museum besloten met Steven Hond van Uitgeverij Komma de vier schetsboeken als facsimile’s in een gelimiteerde oplage van 1000 stuks uit te geven. Het van Goghmuseum zal tevens deze exemplaren gebruiken om ten toon te stellen, zodat het publiek kennis kan nemen van deze bijzondere schetsboekjes.



Axel Rüger (directeur Van Gogh Museum): ‘We zijn heel trots op deze uitzonderlijke en zeer uitgebreide facsimile-uitgave van de schetsboeken, waarin zelfs Vincents vroegste tekeningen opgenomen zijn. Door de schetsboeken te bestuderen kijk je bijna over de schouder van Van Gogh mee: dichter bij de kunstenaar kun je haast niet komen.’



Unieke inkijk

De originele schetsboeken geven een intieme blik in Van Goghs manier van werken en laten zien dat hij naast een talentvol schilder, ook een zeer goed tekenaar was. De schetsboeken omvatten een rijke variatie aan schetsen en notities.



Zeer nauwkeurige reproductie

Bij de vervaardiging van de facsimile’s zijn 25 gerenommeerde Nederlandse bedrijven en ambachtslieden betrokken geweest, om zo het beste resultaat te kunnen behalen. Uitgever Steven Hond: ‘Wij zijn op zoek gegaan naar de meest natuurgetrouwe reproductie. Kleur, materiaal, beschadigingen, vlekken, vouwen, kreukels of uitgerekt elastiek. Elk detail is zorgvuldig gereproduceerd. Zo zijn bijvoorbeeld twee van de drie papiersoorten speciaal aangemaakt. Ons doel was om zo dicht mogelijk bij het origineel te komen. En dat is gelukt.’



Gelimiteerde oplage

De facsimile’s worden geleverd in een kabinet van walnotenhout en liggen elk in een aparte met vilt beklede lade die via alle vier de zijden van de kubus geopend kan worden. Bij de uitgave verschijnt verder een begeleidend, rijk geïllustreerd boek over de schetsboeken en de periode waarin deze zijn gemaakt samen met twee cahiers, enkele losse schetsen en een brief. Aan de onderzijde van het kabinet bevindt zich een wissellijst van eveneens walnotenhout voor de losse schetsen en worden tekenbenodigdheden bij de uitgave geleverd om zelf te ervaren hoe het gebruikte kunstenaarsmateriaal eruitzag en werkte. Het project is een initiatief van het Van Gogh Museum in samenwerking met Uitgeverij Komma, ontworpen door Typography Interiority & Other Serious Matters.