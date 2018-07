National Geographic kunstwerk van gerecycled plastic in Museon

National Geographic presenteert kunstwerk van gerecycled plastic in het Museon voor blijvende aandacht #STOPMETPLASTIC



In het Museon in Den Haag wordt woensdagmiddag 4 juli een levensgroot kunstwerk gepresenteerd dat volledig is gemaakt van gerecycled plastic. Het kunstwerk, een dolfijn die door het gele kader van National Geographic springt, is gemaakt om de boodschap van #STOPMETPLASTIC blijvend onder de aandacht te houden.



Het kunstwerk wordt woensdagmiddag gepresenteerd door Merijn Tinga (ambassadeur #STOPMETPLASTIC), kunstenaar Peter Smith en Marie Christine van der Sman (directeur Museon).



3000 kilo afval



De hele maand juni besteedde National Geographic in het kader van de campagne #STOPMETPLASTIC aandacht aan plasticvervuiling op de tv-zender, in het magazine en online. Ook werden op 24 juni Beach Cleanups georganiseerd waarbij ruim 3000 kilo plastic afval is verwijderd van de stranden van Scheveningen en Zandvoort. Met een deel van dat afval wist kunstenaar Peter Smith de dolfijn te creëren die woensdag als onderdeel van het kunstwerk wordt gepresenteerd.



“Jaarlijks eindigt zo’n 9 miljard kilo plastic in de oceaan”, zegt Plastic Soup Surfer Merijn Tinga, ambassadeur van #STOPMETPLASTIC. “De afgelopen maand is er mede dankzij de campagne veel in beweging gebracht. Niet alleen is de omvang van het probleem duidelijker, maar mensen krijgen ook steeds meer door dat ze zélf een bijdrage kunnen leveren, bijvoorbeeld door geen wegwerpplastic als tasjes en rietjes meer te gebruiken. Extra mooi is dat nu ook de politiek en het bedrijfsleven in actie komen.” Via spraakmakende acties probeert Tinga publiciteit rond het vraagstuk van de plastic soep op te wekken. In de zomer van 2017 peddelde de plastic Soupsurfer de gehele rivier de Rijn af op een surfboard gemaakt van plastic afval. Een uitdagende 1000 km lange tocht van de bron hoog in de Alpen tot de monding bij Hoek van Holland. Een tot de verbeelding sprekende expeditie om aandacht te vragen voor de plastic vervuiling van onze rivieren. Voor meer informatie: www.plasticsoupsurfer.org.



Blijvende aandacht



Het levensgrote kunstobject is ruim twee meter breed, drie meter lang en drie meter hoog en volledig gefabriceerd van gerecycled plastic. Er is voor de productie onder andere gebruik gemaakt van moderne 3D-printtechnieken. Ontwerper van het kunstwerk is Peter Smith, die eerder ‘De Wereld van Zwerfvuil’ maakte, een kolossale globe gemaakt van zwerfafval. Met het kunstwerk wil National Geographic de boodschap #STOPMETPLASTIC blijvend onder de aandacht houden.



Langdurige samenwerking



Het kunstwerk wordt in juli en augustus tentoongesteld op het terras van het Museon in Den Haag. Het Museon en National Geographic hebben een langdurige samenwerking. Momenteel is in dat kader ook de wereldpremière van de fototentoonstelling ‘Greatest Landscapes’ te zien in het Museon.



Over de kunstenaar:



Als er iemand een pionier is op gebied van plasticvervuiling, dan is het Peter Smith wel.



Smith is oprichter van KLEAN: Klagen Loont Echt Absoluut Niet waarmee hij zich tegen het probleem inzet. Al in 2011 werd zijn initiatief om zwerfafval aan te pakken door de Volkskrant en TEDxAmsterdam uitgeroepen tot een van de beste wereldverbeterende ideeën. Hij maakte het grootste beeld ter wereld van zwerfafval: De Wereld van Zwerfvuil. Dit beeld zorgde ervoor dat men in Nederland anders over zwerfafval is gaan denken. Ook bedacht Smith de filosofie achter #zwerfie: het is belangrijker om gezien te worden tijdens het opruimen van zwerfafval dan het opruimen van zwerfafval zelf.



Smith heeft drie keer een TEDX-talk gehouden. In november 2014 stond hij op TEDxAmsterdam om er te praten over het ophopen van afval op onze aarde. Smith berekende dat als alle ouders die hun kinderen een gezonde planeet gunnen één stukje zwerfafval opruimen, we al snel meer dan 8 miljard kilo plastic per jaar opruimen. Dus meer dan er nu elk jaar in onze oceanen bijkomt. Om dat te verwezenlijken begon hij met het project ’the power of one'. Voor dit project is Smith nu bezig het grootste 3D-geprinte beeld ter wereld te maken. Het plastic dat hij hiervoor gebruikt? Plastic zwerfafval natuurlijk, maar dan gerecycled. Meer kun je erover lezen op thepowerofone.nl



Museon, museum voor cultuur en wetenschap



Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie en een interdisciplinaire benadering. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen. De centrale tentoonstelling van het museum 'One Planet' maakt een verbinding naar de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Deze zeventien doelen zijn opgesteld om de belangrijkste uitdagingen op het gebied van klimaat, natuur en samenleving aan te pakken. Als wereldwijd regeringen, wetenschappers en ondernemers samen met het publiek de handen ineenslaan kan er veel bereikt worden.