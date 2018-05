Zaal 3 voor het eerst in alle Parade-steden met eigen festivaltent

Voor het eerst strijkt Zaal 3 van Het Nationale Theater in Den Haag in alle steden waar De Parade neer met haar eigen festivaltent Zaal 4. Het theaterfestival barst van 29 juni tot 2 september los in Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam. “De Parade is een unieke kans voor onze jongste generatie theatermakers om publiek te vinden voor wat zij maken”, zegt John de Weerd, curator van Zaal 3 en Zaal 4.



Zaal 4 biedt deze zomer plaats aan zeven jonge theatermakers met vijf zeer uiteenlopende voorstellingen en performances: van een kookprogramma van de Worsten van Babel tot een protestopera van performer en counter-tenor Benjamin Abel Meirhaeghe die momenteel afstudeert op de Toneelacademie Maastricht. Performer en theatermaker Elias de Bruyne was al eerder in Zaal 4 te zien en keert terug met zijn nieuwe voorstelling Er moest maar eens een dinosauriër voorbijkomen. De Poezieboys maken de voorstelling VINKENOOG. Hiervoor duiken zij in de verlichte wereld van hun Nederlandse lievelingsdichter, de enfant terrible van de Nederlandse poëzie, de godfather van de orale poëzie, de zelfbenoemde 'dichter des vaderlands’, kosmopoliet en vrijetijdsbesteder: Simon Vinkenoog. Omdat de wereld wel wat seks, drugs, positiviteit en Vinkenoog kan gebruiken. Met muzikant Bas Prins (bekend van Niko, Taymir) hebben zij de voorstelling POEZIE gemaakt; een ode aan de poëzie voor kinderen. Deze voorstelling is te zien op de KinderParade, het uitgebreide kinderprogramma van het theaterfestival in de middag. POEZIE is te zien in Utrecht, Amsterdam en Den Haag. “De Parade is een heel belangrijke partner voor ons. Het is in veel gevallen het eerste landelijke podium waar deze jonge makers landelijke aandacht krijgen van pers en een groot publiek”, besluit De Weerd.



Over Zaal 3



Zaal 3 is het laboratorium van Het Nationale Theater waar jonge theatermakers en performers de kans krijgen voorstellingen te ontwikkelen en een publiek kunnen opbouwen voor hun werk. De Parade opent op 29 juni in Rotterdam en sluit haar tournee af op 2 september in Amsterdam.



Kijk voor het programma en alle speeldata op www.deparade.nl.