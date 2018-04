Muziektheatershow over leven en boodschap van Wubbo Ockels

Op vrijdag 6 juli 2018 gaat de muziektheatershow Wubbo's last words: Save the Earth! in première in het Zuiderstrandtheater in Den Haag. De voorstelling is geworden waar Wubbo Ockels van droomde maar dat hij zelf helaas niet mocht zien: een inspirerende en optimistische show over zijn leven en het redden van onze planeet.



Op maandag 23 april wordt er in Space Expo in Noordwijk een exclusief evenement georganiseerd waarbij de pers een wel heel bijzondere sneakpreview krijgt van de allereerste CO2-neutrale theatershow van Nederland. Naast de vrouw van Wubbo, Joos, en de theatercrew bestaande uit onder andere Jörgen Raymann en Bert Heerink, zijn op 23 april ook de ‘ideologische erfgenamen’ van Wubbo aanwezig, waaronder het Nuon Solar Team, Kite Power, Superbus, Groene Zaken, de Lions, Plastic Soup Foundation en Stichting Happy Energy.



Joos Ockels: “Een theatershow ter ere van Wubbo, het kan niet beter. Want hij hield van muziek maar wist ook: als je mensen echt wilt raken moet het niet alleen met feiten en cijfers, maar met emotie.” Joos gaat ook na het overlijden van Wubbo onvermoeibaar verder met het verspreiden van het gedachtengoed van haar man.



Het verhaal



Wie zegt dat het redden van de aarde geen feestje mag zijn? De dromen en idealen van Wubbo Ockels schieten Jörgen Raymann te hulp als hij een wervelende show vol muziek, beeld en informatie presenteert. Op grote schermen zien we beelden van de Aarde door de ogen van Wubbo Ockels en maken we contact met hem. Jörgen, Eddy Zoey en andere geliefde Nederlanders, creëren een onvergetelijke belevenis met een essentiële boodschap. De ruggengraat van de voorstelling zijn de livenummers die de elfkoppige band speelt: eigen materiaal aangevuld met covers van muzikale grootheden als David Bowie, Michael Jackson en R.E.M. Een mix van fictie, actualiteit en heel veel humor, waarin we ook tips krijgen voor niets minder dan het redden van de aarde.



Het script is geschreven door schrijversduo Ger Apeldoorn en Harm Edens, de regie is in handen van Gijs de Lange (bekend van o.a. Orkater en de theaterversie van Het geheime dagboek van Hendrik Groen), en de muziek is geschreven door pianist Ronald Brautigam en Michel van Wassem.