Drie keer eremetaal voor Schneider Weisse op European Beer Star

Blije gezichten bij Schneider Weisse. Maar liefst drie bieren van deze familiebrouwerij - Original, Aventinus en Aventinus Eisbock - zijn in de prijzen gevallen tijdens de European Beer Star. Deze competitie geniet veel aanzien in de mondiale bierwereld.



Schneider Weisse is het laatste jaar bezig met een stevige opmars in Nederland. “Deze onderscheidingen bevestigen nogmaals de geweldige kwaliteit van het de bieren van Schneider Weisse. De medailles zullen nog meer liefhebbers nieuwsgierig maken naar de ambachtelijke bieren van Schneider Weisse”, aldus Maarten Tegenbosch van Schneider Weisse Nederland.



European Beer Star



Door de toenemende aandacht voor speciaalbier is er een wildgroei aan wedstrijden en verkiezingen. Wereldwijd is er slechts een aantal competities dat veel aanzien geniet in de bierwereld. De European Beer Star is zo’n competitie. De wedstrijd bestaat sinds 2004. Dit jaar waren er 2483 bieren in competitie afkomstig uit 47 verschillende landen. De bieren werden beoordeeld door 145 onafhankelijke deskundigen. “Als je bier dan in de prijzen valt dan is dat zeker reden voor een feestje”, aldus Tegenbosch.



Open vergisting



De drie bieren die eremetaal kregen toegekend zijn de Schneider Weisse Original in de categorie Hefeweizen (Bernsteinfarben), de Schneider Weisse Aventinus in de categorie Weizenbock Dunkel en de Schneider Weisse Eisbock in de categorie Ultra Strong Beer.



Het is niet de eerste keer dat de bieren van de Duitse familiebrouwerij uit Kelheim een onderscheiding krijgen. Tegenbosch: “Dat heeft alles te maken met de ambachtelijke wijze waarop de bieren worden gebrouwen. De bieren worden vergist in open gistkuipen. Dat geeft de bieren een geheel eigen karakter. Omdat Schneider Weisse de bieren niet filtert en pasteuriseert blijft de smaak behouden.”



Weizen Original



Erg trots is Tegenbosch op de de bronzen medaille van de Schneider Weisse Original, het paradepaardje van de brouwerij. “De brouwerij werd opgericht in 1872. Toen iedereen Pils dronk was Georg Schneider l vrijwel de enige die nog in Weizen geloofde. Hij kocht de rechten om dit bier te mogen brouwen en richtte de Schneider Weisse Brauerei op. Het eerste bier dat hij brouwde was de Original. Het recept van toen is nu - zeven generaties later - nog steeds hetzelfde. Original is uitgegroeid tot een stijlicoon bij bierliefhebbers over de hele wereld.”



Aventinus Schneider Weisse Aventinus behaalde zilver in de categorie Weizenbock Dunkel. De Aventinus is een krachtige Bock van 8,2%. Het bier heeft prachtige aroma’s van karamel, chocolade en pruim. Dit zogenaamde Starkbier staat bekend als ‘vloeibaar brood’ omdat het veel in de Vastentijd werd gedronken. De smaak is echter zo geliefd dat het bier het hele jaar door gedronken wordt.



Aventinus Eisbock



Schneider Weisse Aventinus Eisbock behaalde zilver in de categorie Ultra Strong Beer. De Aventinus Eisbock is een geconcentreerde versie van de Aventinus. Op de brouwerij worden grote hoeveelheden Aventinus bevroren. Door het vervolgens langzaam te ontdooien komen eerst de alcohol en de aroma’s vrij. Hierdoor ontstaat een concentraat van 12% met sterke aroma’s van karamel, toffee, marsepein en gedroogd fruit. Dit krachtige bier is een ware traktatie, een dessert en een ideale bekroning van een geslaagde dag.



Alle prijswinnende bieren van Schneider Weisse zijn goed verkrijgbaar op steeds meer plekken in Nederland in zowel retail als in de horeca. Meer informatie vind je op www.schneiderweisse.nl.