Tuincentrum Coppelmans uitgeroepen tot Weber Dealer of the Year 2017

De Amerikaanse premium barbecueproducent Weber® heeft Tuincentrum Coppelmans Valkenswaard uitgeroepen tot:



Weber® Dealer Of The Year 2017



Naast de verwerving van deze bijzondere status ontvangt Weber® Premium Plus dealer Tuincentrum Coppelmans te Valkenswaard tevens een exclusieve VIP trip naar Chicago. Tijdens deze reis zal uiteraard de Weber fabriek bezocht worden, zullen de winnaars worden uitgenodigd voor een typische Amerikaanse sportwedstrijd en zal er in een echt Weber® Grill Restaurant gedineerd worden.



Aangezien ook de consument mag weten wie de beste Weber dealer van 2017 is, zal dit opvallend worden gecommuniceerd in de winkel en krijgt Tuincentrum Coppelmans Valkenswaard bovendien een vaste banner positie gedurende de rest van het jaar in de Dealer Locator op de website van Weber.



De selectie van de winnaar heeft plaatsgevonden na een uitgebreid onderzoek waarbij een zogenaamde “Mystery Shopper“ alle Weber® Premium, Weber® Premium Plus en Weber® World dealers heeft bezocht. Hierbij kwamen vooral de kwaliteit van de adviezen, de klantvriendelijkheid, de wijze waarop de Weber producten worden gepresenteerd en de serviceverlening uitgebreid aan bod.



“Zeer deskundig advies op vragen over specifieke barbecues”, “Overduidelijk veel kennis en gedetailleerde informatie verstrekking”, “Zeer vriendelijk en een goede presentatie van de Weber barbecue-afdeling” waren slechts een paar van de complimenten die Tuincentrum Coppelmans te Valkenswaard namens de jury in ontvangst mocht nemen.



Over Weber



Weber-Stephen is de wereldwijde marktleider op het gebied van barbecues, buitenkeukens, bijbehorende accessoires, award winning kookboeken en mobiele applicaties. De multinational vindt zijn oorsprong in Chicago, Illinois in de Verenigde Staten, waar in 1952 George Stephen de eerste kogelbarbecue met deksel heeft uitgevonden. Meer dan 60 jaar later, worden de producten wereldwijd verkocht. Als één van ’s werelds meest toonaangevende leveranciers met het meest uitgebreide assortiment producten en diensten in de industrie, staat Weber synoniem aan barbecue-innovatie, perfecte barbecueproducten en de ultieme barbecue-ervaring. Met kantoren in meer dan 40 landen op alle continenten, blijven we de Weber barbecuecultuur over de hele wereld promoten. Meer informatie: http://www.weber.com/NL/nl/home/