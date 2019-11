CORPUS in China: tweede licentieovereenkomst een feit

Op de openingsdag van de China International Import Expo in Shanghai (5–10 november 2019) – die gemarkeerd werd met een openingsspeech door president Xi Jinping en van Nederlandse zijde ook door Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag wordt bijgewoond – is een licentieovereenkomst gesloten voor de bouw van CORPUS in Chongqing. Naast de educatieve attractie CORPUS die momenteel gebouwd wordt in Ma’anshan, is dit de tweede CORPUS die in China zal verrijzen.



Het project in Chongqing zal worden uitgevoerd door Chongqing Sinobioway Bioeconomy Co. Ltd. in samenwerking met CITIC. Chongqing is één van de vijf nationale centrale steden in China met zo’n 8 miljoen inwoners in het stedelijk gebied en 31 miljoen mensen in de stadsprovincie. De start van de bouw van CORPUS is voorzien voor het einde van dit jaar, oplevering voor het midden van 2020.



In het politieke vijfjarenplan in China van president Xi Jinping is een belangrijke rol weggelegd voor initiatieven om publieke gezondheid te bevorderen. Het belang van Veel bewegen, Verantwoord eten en Gezond leven is dan ook geheel omarmd door nationale en regionale overheden. Naast bestuurlijke steun betekent dit een bevestiging van de overtuiging die aan CORPUS ten grondslag ligt en door oprichter Henri Remmers is uitgedrukt als: "Een gezond leven is voor iedereen essentieel; daarbij speelt kennis een sleutelrol. Onze visie is dat bezoekers na CORPUS ‘reis door de mens’ met een andere kijk op hun lichaam naar huis teruggaan".



CORPUS World Wide

De ontwikkelingen in Chongqing zijn een belangrijke nieuwe stap in de inspanningen om het unieke concept van CORPUS op verschillende locaties in China te realiseren. Aangezien ‘gezondheid’ een thema is dat overal op de wereld aanpak vergt, werkt CORPUS World Wide actief samen met partijen in Noord-Amerika, Europa, Azië en het Midden-Oosten om een basis te creëren voor één of meer uitvoeringen van CORPUS.



Over CORPUS 'reis door de mens'

De educatieve attractie 'reis door de mens' bestaat in Nederland inmiddels bijna 12 jaar. De ‘reis door de mens’ biedt bezoekers een unieke beleving waarbij ze ervaren hoe het menselijk lichaam precies werkt en hoe belangrijk Veel bewegen, Verantwoord eten en Gezond leven zijn. CORPUS is daarnaast ook de thuisbasis van het CORPUS Congress Centre, waar tal van conferenties en evenementen worden georganiseerd op het gebied van bijvoorbeeld gezondheidszorg, sport en voeding.