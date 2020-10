Viabuild choisit Infradata comme guide pour optimiser son infrastructure de sécurité

Infradata déploie une solution de protection des endpoints nouvelle génération chez Viabuild pour donner plus de visibilité aux télétravailleurs



Infradata est fière d'annoncer qu'elle a été choisie par Viabuild pour mettre en œuvre une solution complète de protection des endpoints de nouvelle génération. La solution de sécurité intégrée fournira à Viabuild un niveau plus élevé de sécurité et de visibilité du réseau. Dans le paysage actuel des menaces, évoluer vers une infrastructure parfaitement sécurisée représente un véritable défi. Une entreprise a non seulement besoin de ressources expérimentées en interne, mais aussi de la capacité de gérer et de combiner des outils complexes en peu de temps.



Depuis 2013, Viabuild rassemble plusieurs sociétés de travaux de voirie, de démolition et de terrassement, de travaux d'asphaltage, de désamiantage, de génie civil et de rénovation d’égouts. Cette entreprise intégrée, dont le siège est situé à Puers-Saint-Amand, en Belgique, emploie 720 personnes dans sept domaines d’activité. Viabuild investit dans le talent, la technologie, la durabilité et surtout la sécurité. Cela permet à Viabuild de fournir des travaux de grande qualité. L’entreprise intégrée est active tant dans le secteur public que privé.



La solution de protection des endpoints mise en œuvre par Infradata minimise le risque de failles de sécurité auxquelles les entreprises sont exposées. La solution comprend également un agent facile à utiliser couvrant tous les aspects de la protection des endpoints, garantissant ainsi un minimum de perte de ressources de grande valeur. Combinée à une surveillance et une gestion de tous les incidents 24h/24 et 7j/7, cette solution permet de réduire considérablement le temps de réponse aux alertes. Il en résulte une plus grande efficacité de la sécurité, puisque chaque flux de données est transparent et que toute une équipe d'experts soutient l'organisation dans sa lutte contre les menaces extérieures.



Steven Taelman, Responsable veille économique chez Viabuild, précise au sujet de la sélection d’Infradata : « Lorsque nous avons pris contact avec Infradata, nous étions principalement en quête d'une nouvelle installation de pare-feu. Après avoir rencontré les représentants d'Infradata et fait part de notre situation et de nos besoins actuels, ils ont pu analyser la situation et nous ont proposé de passer à une solution endpoint de nouvelle génération. Comme nous avons un grand nombre d'équipes différentes qui travaillent à la fois sur des projets et à distance, il était essentiel d'améliorer le contrôle et la sécurité de l’ensemble des endpoints. C'est ce qu'Infradata nous a aidés à réaliser et finalement à mettre en œuvre dans notre organisation. »



Infradata est un fournisseur majeur de solutions et services de pointe en matière de sécurité, cloud et réseau, qui accompagne les clients dans leur projet d'innovation et de création de valeur. Infradata est un partenaire de confiance pour les organisations informatiques de toutes tailles et de tous secteurs. Nos ingénieurs expérimentés et nos experts certifiés font toute la différence. Infradata met en place les structures nécessaires au développement sûr et prospère de l’économie et de la société numériques.



Le directeur général d'Infradata, Kris Verheye, ajoute : « Cette solution endpoint de nouvelle génération permettra à Viabuild d'évoluer vers une posture de sécurité optimale. Infradata enrichit son expérience en matière de cybersécurité depuis 16 ans. Nos propres ingénieurs sécurité réseaux se tiennent continuellement au courant de l'évolution constante des menaces et des technologies disponibles. Cet exemple chez Viabuild montre comment nos équipes travaillent en étroite collaboration afin de parvenir à la solution la mieux adaptée au client. Nous sommes ainsi en mesure de contribuer à protéger toute organisation contre les cybermenaces. »