Yayoi Kusama kunst maken in Theater aan het Spui

Tijdens kindertheaterfestival Lentekriebels kunnen kinderen in de foyer van Theater aan het Spui meedoen aan een interactief spel gebaseerd op een kunstwerk van de wereldberoemde Yayoi Kusama. Het theater wordt zo omgetoverd tot een kleurrijk lenteparadijs. Het festival is van 23 februari t/m 1 maart in de Koninklijke Schouwburg, Theater aan het Spui en Korzo.



Lentekriebels is het jaarlijkse kindertheaterfestival van Het Nationale Theater en Korzo in de voorjaarsvakantie. Naast een breed programma van jeugdvoorstellingen voor verschillende leeftijden, is er elk jaar een ander randprogramma in de foyers van de theaters. Dit jaar is dat een interactief spel dat is gebaseerd op een kunstwerk van Yayoi Kusama. Kusama is een Japanse kunstenares en vooral bekend om haar stippenpatronen en spiegelkamers in musea over de hele wereld. Zij heeft o.a. tentoonstellingen (gehad) in het MoMA in New York, The Broad in Los Angeles en in Museum Voorlinden in Wassenaar. Tijdens Lentekriebels kunnen kinderen gezamenlijk een Kusama kunstwerk maken dat op een creatieve wijze de lente doet bloeien.



Rolstoeltoegankelijk



Bij alle voorstellingen zijn er dit jaar meer rolstoelplaatsen en het interactieve spel in de foyer is ook rolstoeltoegankelijk. In zijn geheel wordt er dit jaar tijdens Lentekriebels meer rekening gehouden met kinderen met een beperking. De theaterwerkplaats ‘Hartendieven’ wordt met gebarentolken toegankelijk gemaakt voor dove kinderen. En op 1 maart wordt ‘Repelsteeltje en de blinde prinses’ van Theater Rotterdam in de Koninklijke Schouwburg speciaal voor blinde kinderen begeleid met audiobeschrijving door een blindentolk.



