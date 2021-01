Pamflet KBO-PCOB voor banken: Breng het persoonlijke contact terug

Een vertrouwd gezicht, iemand die je vriendelijk te woord staat. Gewoon even naar binnen kunnen lopen als je een vraag hebt. Senioren zijn duidelijk: Ze missen hun bankkantoor, die eerst nog iedere buurt, dorp op kleine stad had. Dat blijkt uit de ruim 700 meldingen die bij het Meldpunt Bank Dicht van seniorenorganisatie KBO-PCOB zijn binnengekomen. Marcel Sturkenboom, directeur van KBO-PCOB: “Soms is van de een op de andere dag een bankfiliaal dichtgegaan, zonder dat er een goed alternatief beschikbaar was. Veel senioren kunnen prima overweg met internetbankieren, maar er is ook een groep die dit niet kan of er niet goed uit komt en dan met vragen blijft zitten. Daarom vragen we als KBO-PCOB aan de banken: Richt lokale servicepunten op!”



Om deze oproep extra kracht bij te zetten, heeft KBO-PCOB een pamflet opgesteld, met daarin vijf belangrijke behoeften van de senioren:



1. Zorg voor persoonlijke contact



2. Wees bereikbaar



3. Houd de mogelijk om te pinnen en te storten



4. Wees digitaal aardig, want niet iedereen is digitaal vaardig



5. Zorg voor een veilige bankomgeving



Dit pamflet is aangeboden aan ABN AMRO, Rabobank en ING. Marcel Sturkenboom: “Door deze vijf behoeften inzichtelijk te maken, vragen we aan de banken om hier ook echt mee aan de slag te gaan. We rekenen op hen. Senioren zijn vaak trouwe klanten en met een lokaal servicepunt geef je degene die niet digitaal onderlegt is of om welke andere reden een bankfiliaal nodig heeft, de kans zelfstandig hun financiële zaken te blijven doen.”



Meldpunt Bank Dicht



Het Meldpunt Bank Dicht van seniorenorganisatie KBO-PCOB is van 28 oktober tot 23 november 2020 open geweest. In totaal zijn er 731 meldingen gedaan.



KBO-PCOB



Met een kwart miljoen leden is KBO-PCOB de grootste seniorenorganisatie van Nederland met een sterk netwerk van lokale afdelingen. Met senioren die betrokken en van betekenis zijn voor elkaar en voor de samenleving.