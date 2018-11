DELA: Radar zaait ten onrechte twijfel

Het Radio 1-programma Radar heeft DELA geconfronteerd met het voornemen om vandaag opnieuw aandacht te besteden aan het afnemen van vingerafdrukken bij overledenen. De programmamakers beweren dat een aantal (oud)collega’s van DELA aangeeft dat zij vingerafdrukken van anderen hebben gebruikt om een vingerafdruk van de overledene te fingeren. Om onjuiste beeldvorming voor te zijn, voelt DELA zich gedwongen om bijgaand bericht te verspreiden.



Edzo Doeve, algemeen directeur DELA: ‘Wij zijn werkelijk verbijsterd over deze aantijging. Dit is een rechtstreekse aanval op onze integriteit en wij werpen de aantijging, of de suggestie, alsof hier sprake zou zijn van een misstand van enige omvang, ver van ons. Voor zover de programmamakers in hun uitzending kunnen getuigen van incidenten, is dat op geen enkele wijze het gevolg van beleid of instructie vanuit DELA. Ook niet richting derde partijen die in onze opdracht handelen. Wij nemen nadrukkelijk afstand van incidenten en mochten wij daar meer informatie over krijgen, dan zullen we direct passende maatregelen nemen.“



Onderzoek



Nadat Radar ons vrijdag over het voornemen heeft geïnformeerd, hebben we alles op alles gezet om deze aantijging te onderzoeken. In onze administratie vinden wij geen enkele aanwijzing die de aantijging ondersteunt. We hebben bovendien contact gehad met onze vertrouwenspersonen waarvan alle medewerkers weten dat ze bij hen elk signaal anoniem kwijt kunnen. Zij zeggen hier nooit van gehoord te hebben.



Vervolgens hebben we met medewerkers, managers, partners, de ondernemingsraad en de vertrouwenscommissie van de Algemene Vergadering van de Leden gesproken. Zij herkennen dit evenmin. Tot slot hebben we een anonieme enquête uitgezet naar medewerkers om deze aantijging te onderzoeken. In korte tijd reageerden meer dan 600 medewerkers. Ruim 99,5% van deze collega’s geeft aan dat deze situatie voor hen onbekend is en nooit betrokken te zijn geweest bij het fingeren van een vingerafdruk. Integendeel: uit reacties van onze collega’s blijkt dat zij zich zeer gekwetst voelen door de aantijging, kennelijk gedaan door een enkele collega of derde partij. Alsof deze het juiste verhaal hebben.



Incidenten die niet zijn gemeld en waar wij geen weet van hebben, zijn niet door ons op te lossen. Ze staan hoe dan ook haaks op de normen en waarden waar coöperatie DELA voor staat.



Samen onderzoeken



Doeve: “Wij hebben Radar geïnformeerd over onze bevindingen en conclusies en wij hebben de redactie gevraagd om ons te helpen om de eventueel bij hen bekende incidenten op te sporen en waar mogelijk op te lossen, maar daar wil Radar spijtig genoeg niets in betekenen. Wij vinden daarnaast dat Radar onverantwoord handelt en onnodig twijfel zaait omtrent de herkomst van vingerafdrukken. Dat vinden wij bijzonder pijnlijk voor nabestaanden. Op basis van wat wij nu weten na gedegen onderzoek, mogen zij erop vertrouwen dat zij een sieraad met een goede vingerafdruk hebben ontvangen.”



Geen winst



Verder benadrukt DELA dat ze geen winst maakt op de verkoop van sieraden. Doeve benadrukt: “Sterker: op elk verkocht item leggen wij geld toe. Wij bieden het aan, omdat wij weten hoe belangrijk het is om de herinnering aan een dierbare levend te houden.” Om te komen tot een kostendekkende en verantwoorde bedrijfsvoering, rekenen we 30,- euro als nabestaanden besluiten de vingerafdruk te gebruiken.



Conclusie



“Alles overziend is onze conclusie dat hier sprake moet zijn van onfatsoenlijk, tendentieus handelen, van enkelen, die DELA en haar medewerkers moedwillig in diskrediet willen brengen”, aldus Edzo Doeve. “Radar heeft ons gevraagd deel te nemen aan de uitzending. Wij hebben daarvan afgezien, omdat wij geen verantwoording kunnen afleggen over beweringen die wij niet herkennen, niets met ons beleid te maken hebben en vooral afkomstig zijn van derden. Als wij werkelijke aanwijzingen hadden dat er iets aan de hand zou zijn, dan zouden wij ons zeker verantwoorden.”