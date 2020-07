Collectebus gaat online in anderhalvemetersamenleving

Stichting GeefGratis lanceert platform voor goede doelen en hun collectanten



Zeeland, 13 juli 2020. - De collectebus voor goede doelen gaat in de anderhalvemetersamenleving verdwijnen.” Dat verwacht Jordan van Bergen, directeur van Stichting GeefGratis. De belangenorganisatie voor goede doelen lanceert daarom vandaag het gratis platform https://onlinecollecteren.nl voor goede doelen en hun collectanten. “Iedereen kan vanaf vandaag online een digitale collectebus voor zijn of haar favoriete goede doel starten.”



Collecteren zonder besmettingsgevaar. De anderhalvemetersamenleving stelt goede doelen voor een lastige opdracht waar het gaat om het collecteren aan de deur of op straat. Toezichthouder Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) meldt dat de non-profit sector, mede daardoor, in de eerste vier maanden van dit jaar al 32 miljoen euro minder heeft opgehaald dan in dezelfde periode vorig jaar. Meer dan de helft van de goede doelen heeft door de beperkende coronamaatregelen collecteactiviteiten gedeeltelijk moeten stoppen of uitstellen.



Veilig collecteren



“Nieuwe tijden vragen om nieuwe oplossingen”, constateert Van Bergen. “Online collecteren is veilig en voldoet aan de eisen die de anderhalvemetersamenleving aan ons stelt.” Het online collecteplatform van Stichting GeefGratis is gratis in gebruik en kan gebruikt worden door goede doelen en hun collectanten. Stichting GeefGratis wil de organisaties zo helpen om door de coronacrisis te heen komen.



Onlinecollecteren.nl maakt het mogelijk om 365 dagen per jaar online geld in te zamelen voor een goed doel. Alle goede doelen hebben een eigen collecteplatform met een eigen, herkenbare URL. Zo’n URL kan bijvoorbeeld zijn: https://right-to-play.onlinecollecteren.nl. Hoe online collecteren werkt, legt de GeefGratis uit in een instructievideo.

Zonder abonnement



Alle donaties gaan netto 95 procent naar het goede doel zonder verdere bijkomende transactie- of abonnementskosten. Van Bergen verwacht dat online collecteren het nieuwe normaal wordt.



Stichting GeefGratis werkt ook samen met het CBF en andere donatieplatformen aan een gedragscode voor online collecteren. Doel is dat een donateur ervan uit kan gaan dat de donatie veilig, transparant en gegarandeerd bij het beoogde goede doel terechtkomt.